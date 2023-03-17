Tarım Kredi Kooperatifi market açılışı gerçekleştirildi

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri iştiraklerinden Tarım Kredi Pazarlama ve Marketçilik A.Ş. bünyesinde faaliyet gösteren ve üreticiyle tüketici arasında köprü vazifesi gören Tarım Kredi Kooperatif Market çiftçilerden aldığı güçle büyümeye devam ediyor. Türkiye geneli1620. Erzurum’da ise 19. Market şubesi, Erzurum’un Aşkale ilçesinde açıldı.

Aşkale de gerçekleştirilen açılışa İlçe Kaymakamı Murat Karaloğlu, Belediye Başkanı Dr Ahmet Yaptırmış, Tarım Kredi Kooperatifler Erzurum Bölge Birliği Bölge Müdürü Bekir Parlak, Bölge Müdür Yrd. Özkan Yıldırım, Bölge Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Recep Küçükoğlu, Türkiye Tarım Kredi Kooperatif Market A.Ş. Doğu Anadolu Bölge Müdürü İshak Kara, Bölge Birliği Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçileri, Siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Katılımcılar, yapılan Dua sonrasında kurdele kesimi ile marketi gezdiler, alışveriş yaptılar.