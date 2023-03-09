Tarım danışmanlarından depremzedeye destek

‘Ziraat Mühendisi Tarım Danışmanı ve Kadın Çiftçilerimiz el ele’ adlı hayır çarşısından elde edilen gelir, depremzedelere verilecek.

Palandöken Ziraat Odası Başkanı Abdulsamet Tubay, Tarım Danışmanları/ Ziraat Mühendisleri Aynur Narmanlıoğlu ile Tuba Güler, kadın çiftçilerle ele ele verdiler. Yakutiye Parkında düzenlenen hayır çarşısı yoğun ilgi gördü. Ziraat Mühendisi, Tarım Danışmanı Aynur Narmanlıoğlu, kadın çiftçilerin hazırladığı yiyeceklerin satışından elde edilen geliri 11 ildeki depremzedelere göndereceklerini söyledi.

Ziraat Mühendisleri ve kadın çiftçileri, Kadınlar Gününde düzenledikleri etkinlikten dolayı kutlayan Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Toprak Bölümü Öğretim Üyelerinden Prof. Dr. Nesrin Astam Yıldız, tarım alanları üzerinde betonlaşma yapılmaması için mücadele edilmesini istedi.