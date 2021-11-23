Tarihi ilçe Hınıs’ın çehresi Kudaka ile değişiyor

Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı’nın “2021 yılı Sektörel Rekabet Gücünün Geliştirilmesi Altyapı Programı-2” kapsamında Hınıs Belediyesi tarafından sunulan “Tarihi İlçe Hınıs’ın Çehresi Değişiyor” isimli projenin destek sözleşmesi imzalandı.

Toplam bütçesi yaklaşık 1 milyon 66 bin TL olan ve 800 bin TL’si KUDAKA tarafından finanse edilecek projeyle, turizm odaklı çalışmalar yürütülebilmesi adına belediye sınırları içerisinde yer alan ve belediyeye ait boş alanda peyzaj ve çevre düzenlemesi yapılarak ilçe turizmine katkı sağlanması hedefleniyor.

KUDAKA Genel Sekreteri Oktay Güven ve Hınıs Belediye Başkanı Erdoğan Eren arasında imzalanan proje kapsamında; belediyeye ait ve atıl durumda olan bölgenin canlandırılarak ziyarete açılması, ilçe halkı, yerli ve yabancı turistler için mesire alanları oluşturulması, ayrıca çocukların unutulmaya yüz tutmuş oyunları oynayarak ailelerinin takip edeceği şekilde zaman geçirmelerini sağlayacak çocuk sokağının hayata geçirilmesi planlanıyor.