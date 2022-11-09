Tarih Yazan Çocuklar Projesi: “100 günde yeni bir nesil doğuyor”

Erzurum Büyükşehir Belediyesi’nin en önemli sosyal sorumluluk projelerinden biri olan ‘Tarih Yazan Çocuklar Projesi’, Erzurum’da ‘100 günde yeni bir nesil doğuyor’ sloganı ile muhteşem bir lansman yaptı.

Recep Tayyip Erdoğan Fuar Merkezi’nde gerçekleştirilen programa ilkokul çocukları, Türk Büyüklerini temsilen sahneye çıktı. Çocuklar Türkçe ve İngilizce canlandırdıkları kahramanların hayatlarını anlattı. Çocuklara Türk kahramanlarını tanıtmak için hazırlanan Tarih Yazan Çocuklar Projesi’nin lansmanı yoğun ilgi gördü.

Recep Tayyip Erdoğan Fuar Merkezi’nde gerçekleştirilen lansmanın mottosu ‘100 günde yeni bir nesil doğuyor’ oldu. Programa kent protokolü, yazarlar ve çocuklar katıldı. Açılış töreninde konuşan Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Tarih Yazan Çocuklar projesinin hayati bir çalışma olduğunu söyledi. Başkan Sekmen, “Bilindiği gibi hayırsever insanların desteğiyle de devam eden projemiz bağlamında bütün ilköğretim okullarında kitaplıklarımızı kurduk. 7 Kasım’da kitap okumalarımız başlayacak. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’mızda tüm kitap okumalarımız da tamamlanmış olacak” dedi.

“2500 Yıllık Türk Tarihindeki Büyüklerimizi Çocuklarımıza Anlatıyoruz”

Başkan Mehmet Sekmen, “100 Türk büyüğünün yer aldığı Tarih Yazan Çocuklar Projemizde 450 eğitim kurumunda 3563 dersliğe Kitap Ağacı adlı sınıf kitaplığımızı yavrularımızla buluşturuyoruz” diye konuştu. Sekmen, sözlerine şöyle devam etti: “Türk tarihine yön veren büyüklerimizin de anlatıldığı setlerde İngilizceyle birlikte toplam 300 kitap bulunuyor. 2500 yıllık Türk tarihinde yaşamış 100 şahsiyetin küçük yaşta hayatlarının anlatıldığı bu eserler kısa zamanda yoğun bir ilgi gördü. Bu vesileyle işadamlarımızı bu ulvi eğitim projesine destek vermeye davet ediyorum. ‘Kahramanıma Mektup’, ‘Kahramanımı Çiziyorum’, ‘Çat Kapı Sınıf Draması’ ve ‘Ailemle Okuyorum’ etkinlikleriyle çocuklarımızın benimsedikleri kahramanlardan esinlenerek hayal dünyalarını canlandırmaları, kendilerini tanıma ve ifade etme yolunda ilk adımı atmalarını hedefleyen projemiz ile bir müzede kuracağız. Kültür Yolu Projemizin bulunduğu alanda 10 şahsiyetin balmumu heykellerinin bulunduğu ‘Konuşan Heykel Müzesi’ yakın zamanda inşa edilecek. Kültür Yolu’nda projemiz çerçevesinde 100 Türk Büyüğünü 5 dilde Küar kod desteği ile anlatan konuşan tarih levhalarını da oluşturacağız.”

Tarih Yazan Çocuklar Yoğun İlgi Gördü

TBMM 22. ve 26. Dönem AK Parti Erzurum Milletvekili Mustafa Ilıcalı da, projenin önemine değinerek, “Umarım hedefler tamamlandığı zaman tüm çocuklarımız gerçek kahramanlarını bilerek hayatlarına tatbik ederler” dedi.

Erzurum Valisi Okay Memiş de, sahneye Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Nene Hatun, Kara Fatma, Tomris Hatun ve Necip Fazıl Kısakürek’i canlandıran çocuklarla çıktı. Çocuklarla birlikte konuşmasını yapan Vali Memiş, “Bu proje tüm kentimiz için tüm ülkemiz için çok önemli bir proje. Projenin yürütücüleri ile güzel bir şekilde çalışmalarını sürdürüyor. Kendilerine emeklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Çocuklarımıza bu milli bilinci aşılayacak olan öğretmenlerimize de şimdiden teşekkür ediyorum” kaydını düştü.

Erzurum Valisi Okay Memiş’in isimlerini sorduğu çocuklar kendilerini kahramanların isimleri ile tanıttı. Canlandırdıkları karakterlerin kısa hayatlarını hem Türkçe hem de İngilizce anlatan çocuklar, kalabalık nedeniyle heyecanlanınca neşeli dakikalar yaşandı. Kalabalık karşısında zaman zaman heyecanlanan çocuklara, salondakiler de alkışlarla destek verdi.

Program ardından ünlü yazar İkbal Gürpınar, Tarih Yazan Çocuklar Platformu Başkanı Ahmet Ortadeveci, Proje Genel Koordinatörü Esma Karadağ projenin sunumunu yaptı. Çekilen hatıra fotoğraflarının ardından projenin tanıtımı yapıldı.