Tarih yazan çocuklar Karayazı’da

Erzurum Büyükşehir Belediyesi tarafından kentte temmuz ayında başlatılan ‘Tarih Yazan Çocuklar’ projesi (TYÇ) Karayazı ilçesinde de hayata geçti.

İlkokul çağındaki çocukların Türk büyüklerini tanımaları, hayatları ve başarılarıyla topluma örnek olmuş gerçek kahramanlardan ilham almalarını ve onları rol model olarak benimsemelerini sağlamak amacıyla hazırlanan TYÇ Projesi çerçevesinde Karayazı ilçesinde de kitap ağaçları kuruldu. Yıl boyunca Erzurum genelinde birçok etkinliklerle devam edecek olan proje, Karayazı’da bulunan 151 okulda resmen başladı. Projenin başlangıcına binaen ilçede tören düzenlendi.

Düzenlenen törende açılış konuşmasını yapan Tarih Yazan Çocuklar Platformu Başkanı Ahmet Ortadeveci, “Erzurum Büyükşehir Belediyemizin öncülüğünde önemli adımlar atıyoruz. Eğitim aşığı ve ilimizde eğitimin en büyük destekçileri Sayın Valimiz ve Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımız başta olmak üzere projeye destek veren herkese şükranlarımı sunuyorum” dedi.

“Tarihi Yazan Çocuklar Aziz Milletimizin de Tarihini Yazacak”

Tarih Yazan Çocuklar Platformu Başkanı Ahmet Ortadeveci, “Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızı, kendi milli bilincimizle yetiştirmek için hazırlamış olduğumuz Tarih Yazan Çocuklar Projesi’ni Karayazı’daki öğrencilerimizle buluşturmaktan gurur duyuyoruz” diye konuştu. “Hedefimiz, Erzurum’daki tüm ilkokullarda 7 Kasım’dan önce projeyi hayata geçirmek” diyen Ortadeveci, şöyle devam etti: “Nisan ayında çocuklarımız ile yapacağımız büyük ödülle birlikte her bir çocuğumuzun 100 büyük kahramanımızı okumasını, anlamasını ve kendine rol model almasını hedefliyoruz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz” kaydını düştü.

Kaymakam Sarıdoğan Projenin Önemine Vurgu Yaptı

Projeden duyduğu memnuniyeti dile getiren Karayazı Kaymakamı Muammer Sarıdoğan da, konuşmasında şu görüşlere yer verdi: “Karayazı Kaymakamlığı ve Karayazı Belediyesi olarak bu güzel projeye destekte bulunduk. Erzurum Valimiz ve Büyükşehir Belediye Başkanımızın öncülüğünde Karayazı olarak bizde üzerimize düşeni yapmak istedik. İlçemizde bulunan tüm okullarımızda bu kitapların yer almasını sağladık. Bu projeye Belediye Başkanlığı ve Kaymakamlığımız olarak girerken sponsorlardan da büyük destek aldık. Bu projenin devam etmesi hususunda destek verecek olan kıymetli hayırsever iş adamlarımıza da şimdiden teşekkür ediyorum. Tarih Yazan Çocuklar Projesi ile tarihe mal olmuş Türk büyüklerimizi, minik yavrularımıza tanıtacağız. Bu projenin bir diğer ayağı da tarihi kahramanlarımızı dünya literatürüne kazandırmak. Bu da projeyi daha da önemli hale getiriyor. Projenin yaygınlaşması için çalışma yapan ekibimize de teşekkür ediyorum.”

Yapılan konuşmaların ardından çocuklar için bir dizi etkinlikler düzenlendi.