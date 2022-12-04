Tarih Yazan Çocuklar, İspir’de

Erzurum Büyükşehir Belediyesi himayelerinde Erzurum’da hayata geçirilen tarih Yazan Çocuklar Projesi, İspir’de hayata geçti. 100 günde 100 Türk şahsiyetini çocuklara çeşitli etkinliklerle anlatmayı hedefleyen eğitim projesi, İspir’de tüm ilkokul okullarında kütüphanelerini tamamlayarak, projeyi başlattı.

Çocukları suni ve sanal kahramanlardan uzaklaştırıp, Türk kahramanlarını anlatabilmeyi amaçlayan ve içerisinde kitaplardan, etkinliklere, mektuplardan, tiyatro gösterimlerine kadar birçok çalışmanın yer aldığı Tarih Yazan Çocuklar Projesi, Erzurum’un İspir ilçesinde hayata geçti.

Tüm Türkiye yayılmaya başlayan ve Erzurum Büyükşehir Belediyesinin öncülüğünde Erzurum’dan başlanan eğitim projesi İspir’de bulunan tüm ilkokullarda kitaplıklarını kurarak 100 günlük çalışmanın başlangıcını yaptı.

İspir 25 Şubat İlkokulunda gerçekleştirilen törende açılış konuşmasını yapan Tarih Yazan Çocuklar Platformu Başkanı Ahmet Ortadeveci, emeği geçenlere teşekkür ederek projenin amacını anlattı. Ortadeveci; “Tarih Yazan Çocuklar Projesi çocuklarımızı kendi öz benlik değerleri ile büyümesini benimsemiş, Türk büyüklerini çocuklara tanıtmak için hazırlanmış, öğretmenlerin himayeleri anne babalarının desteği ile tüm Türkiye’de hayata geçirilmesi hedeflenmiş, ilk olarak Erzurum Büyükşehir Belediyesi nezdinde Erzurum’da uygulamaya başlanmış bir eğitim projesidir. Ana mantığı geleceğimiz olan çocuklarımızın sanal ve sahte kahramanlar yerine Türk büyüklerini tanımaları onları kendilerine ilham almalarıdır. Özellikle öğretmenlerimizden beklentilerimiz proje bağlamında ki kahramanların önümüzdeki 100 günde öğretilmesidir. Bu hususta eğitim projesinin hayata geçmesinde desteklerini esirgemeyen belediyemize ve hayırseverlere teşekkür ediyorum” dedi.

“Bu proje çocuklar için bir kalkandır”

Açılış töreninde konuşan İspir Belediye Başkanı Ahmet Coşkun, çocuklarımızın kendi kahramanlarını öğrenmeleri için gerekli her türlü çalışmanın yapılması gerektiğini söyledi. Coşkun; “Şair diyor ki; Geçmişteki parlak aynalar geleceğimi aydınlatır benim. Geleceğimizi aydınlatan milli yarınlarımızın teminatı olan, milli geleceğimiz olan, çocuklarımızın omuzlarına yüklenmiş büyük bir misyonu geçmişten bu güne taşıyan bir organizasyon Tarih Yazan Çocuklar Projesi. Bu organizasyonun aktöreleri çocuklarımız, Bumin Kağan’ı Bilge Kağan’ı Yavuz Sultan Selim Han’ı Fuzuli’yi Hacı Bektaş’ı ve daha nicelerini tanıyacaklar. Biz bu gün tarihe misafir olduk. Bu organizasyon büyük bir vuslatın fotoğrafıdır. Maddi manevi bizde varız diyen herkese teşekkür ediyorum. Eğitime destek amacıyla çocuklarımızın geçmişleriyle tanışması, günümüz dünyasının her türlü tacizinden kendilerini muhafaza etmesi adına bir kalkan olarak gördüğümüz bu projenin İspir’de de ete kemiğe bürünmesi, okullarımızda kütüphane ve kitaplarla buluşmasına vesile olan sürece omuz verdik. 2000 yıllık medeniyet tarihimizin tüm köşe taşları ile kucaklaşma fırsatı bulduk. Bundan dolayı mutluyuz” diye konuştu.

“Örümcek adamı biliyorlar Tomris Hatunu bilmiyorlar”

İspir Kaymakamı Murat Acar ise çocukların sanal kahramanlar yerine kendi öz değerlerimiz olan ecdadımızı örnek almaları gerektiğine vurgu yaparak şöyle konuştu; “Büyük Önder Gazi Mustafa Atatürk’ün de dediği gibi; Türk çocuğu ecdadını, atalarını tanıdıkça daha büyük işler yapmak için kendinde kuvvet bulacaktır. Bu sözler doğrultusunda bizde bu gün Türk çocuğunun atalarını, ceddini tanımasına vesile olacak güzel bir projenin açılı için buradayız. Bu projeyi hayata geçiren Büyükşehir Belediyesine ve İspir Belediyesine teşekkür ediyorum. Tarihimizdeki büyüklerimizi öğrenerek geleceğe daha emin adımlarla yürüyebiliriz. Bunu anlatmamız çok önemli. Maalesef bu gün çocuklarımıza Örümcek Adamı biliyor musunuz diye sorsak hiç birisi bilmiyorum demez. Ama Halime Hatunu, Tomris Hatunu, Nene Hatunu, Uluğ Beyi sorsak maalesef çoğu bilmiyorum diyecektir. İşte bu anlamda insanlığa büyük katkıları olmuş ecdadımızın bu çocuklara anlatılması, gelecek adına büyük faydaları olacaktır.” Yapılan konuşmaların ardından çocuklar, mini bir tiyatro gösteri sergiledi. Eğitim projesinde yer alan 100 Türk büyüğünün içindeki isimler, kahramanların kıyafetlerini giyen çocuklar tarafından anlatıldı.

İspirli iş insanlarından destek

Erzurum Büyükşehir Belediyesinin öncülüğünde başlatılan proje, İspir’de İspir Belediyesi ve Kaymakamlık destekleriyle kütüphaneler kuruldu. Eksik kalan kütüphanelerin kurulması için ise Bursa İnegöl’de yaşayan İspirli iş insanları Mehmet Döngel, Hikmet Döngel ve Fatih Öztürk de destek oldu. İş insanları ilçede eksik kütüphane kalmaması için kütüphane bağışında bulundu.