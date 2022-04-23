Tansiyon bu kez çocukların nabzını tuttu

Kar TV Tansiyon programı yapımcısı Salih Yalçın, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle programında 7 den 70 herkese bayrak dağıttı.

Çocuklara özel program yaparak renkli görüntüler eşliğinde Cadde ve sokaklarda, büyüklere 23 Nisan günlerini hatırlatan Yalçın, ‘Ramazan ayı boyunca Erzurum’da yaptığım Ramazan’a has Tansiyon adlı programım yıllardır büyük ilgi görüyor. Bugün de 23 Nisan Çocuk Bayramı nedeniyle Çocuklar’ a yer vermek istedim bu özel günde Bayrak dağıtıp, onlarla İstiklal marşını söyleyip, çocuk oyunları oynadık. Program’da Büyüklere de Bayrak dağıtarak Çocukluk günlerini hatırlatarak duygularını almış olduk’ dedi.