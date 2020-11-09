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Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği tır yan yattı

ERZURUM-ERZİNCAN KARAYOLUNDA MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDAN BİR KİŞİ HAFİF YARALANDI

ERZURUM 09.11.2020, 12:00
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Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği tır yan yattı

Erzurum-Erzincan karayolunda meydana gelen trafik kazasından bir kişi hafif yaralandı.

Alınan bilgilere göre, Erzurum-Erzincan karayolunda 76 DF 411 plakalı tırın sürücüsü seyir halindeyken aniden direksiyon hakimiyetini kaybetti. E-80 karayolunda yan yatan tır sürüklendikten sonra durabildi.

Kazada sürücü hafif yaralanırken, büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

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