Sunar’dan Milli Kayakçılara motivasyon desteği

Palandöken Belediye Başkanı Muhammet Sunar, dünyanın tek otizmli kayakçıları Zeynep Bingül ve Murat Bingül kardeşleri ağırladı. Başkan Sunar, Milli kayakçıların elde ettiği uluslararası başarılarla gurur duyduklarını dile getirerek, evlerinde antrenman yapabilmelerini sağlayacak Pro Ski Simülatör’ü hediye etti.

Uluslararası başarılara sahip otizmli milli kayakçılar Zeynep Bingül ve Murat Bingül, hocaları Burak Baysal ve Serhat Türkmen’le birlikte Palandöken Belediye Başkanı Muhammet Sunar’ı ziyaret ettiler.

“Bingül kardeşler gurur kaynağımız”

Palandöken Belediye Başkanı Muhammet Sunar, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Bingül kardeşlerin kayak sporunda elde ettikleri uluslararası başarılarla gurur ve övünç kaynağı olduklarını ifade etti. Başkan Sunar, 2016 yılında yapılan Virtüs Dünya Kayak Şampiyonasında kendilerinden yaşça çok büyük ve otizmli olmayan sporcularla yarışan Zeynep Bingül, Avrupa 4’üncüsü ve Dünya 5.’incisi olma başarısı gösterdi. İlimizin ve Ülkemizin gurur ve övünç kaynağı oldular. Şimdi 2021 Virtüs Dünya Kayak Şampiyonasına hazırlanıyorlar. Başarı diliyorum” dedi.

“Kış sporlarında iddialı olmak istiyoruz”

Kış sporlarına dönük Palandöken Belediyesi’nin hedeflerini paylaşan Başkan Sunar, “İlçemizde 2 kayak merkezi bulunuyor; Konaklı ve Palandöken. Buz sporlarına yönelik Salonlar, atlama kuleleri yine bizim ilçemiz sınırlarında. Palandöken Belediyesi olarak bizim bu spor yatırımlarından faydalanır hale gelmemiz lazım. Geçtiğimiz ve bu yıl alt yapı faaliyeti yürüttük. İnşallah Kış sporlarında, kış turizminde iddialı bir ilçe olacağız. Ve inşallah Palandöken ismini elde ettiği başarılarla dünya gündemine taşıyacağız.” diye konuştu

Başkan Sunar’dan anlamlı hediye

Başkan Sunar konuşmasının ardından Milli Sporculara evlerinde antrenman yapabilmelerini sağlayacak Pro Ski Simülatör’ü hediye ederken, Milli sporcular Bingül kardeşler de Başkan Sunar’a misafirperverliğinden ve takdim ettiği anlamlı hediyeden dolayı teşekkürlerini ifade ettiler.