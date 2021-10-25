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Sunar Yavi’nin tarihi duruşuna dikkat çekti

Erzurum’un Çat ilçesine bağlı Yavi Mahallesinde 28 yıl önce teröristler tarafından katledilen 5’i çocuk 33 şehit, düzenlenen törenle anıldı.

ERZURUM 25.10.2021, 17:15
Sunar Yavi’nin tarihi duruşuna dikkat çekti

Erzurum’un Çat ilçesine bağlı Yavi Mahallesinde 28 yıl önce teröristler tarafından katledilen 5’i çocuk 33 şehit, düzenlenen törenle anıldı.

Yavi’de düzenlenen törende konuşan Palandöken Belediye Başkanı Muhammet Sunar, Yavi şehitlerinin aziz hatıralarını her zaman diri tutacaklarını belirterek, mezalimin faillerini ve onların ardındaki zihniyeti, ebediyen telin edeceklerini belirtti.

Başkan Sunar “Yavi bu coğrafyanın kadim yerleşim yerlerinden birisidir. Osman Turan, Büyük Selçuklu tarihinde; Anadolu’ya ilk yerleşen Türklerin, Arslan Yavgı ve yanındakilerin olduğunu söyler. Daha sonra da Yavgı’nın etimolojik olarak Yavi’ye evrildiğini, Anadolu’da, 5-6 tane Yavi köyünün bulunduğunu söyler. Bunları sıralamaya da Erzurum Yavi köyüyle başlar, Sivas’la devam eder. Yavi hakikaten misyon olarak, tarihten gelen, kendisine yüklenen vazifesini noksansız ifa etmiştir. Bu vazifesinin en önemli kısımlarından bir tanesi, birinci dünya savaşında vuku bulmuştur. Birinci dünya savaşında Rus işgali esnasında, Ruslar bu köye gelerek burada bir karakol oluşturmuşlardır. Ekim devrimiyle beraber geriye gittiklerinde, karakola ermeni nöbetçileri bırakmışlardı. Yavi’de imamlık yapan Alvarlı Efe Hazretleri, dedelerimizi örgütleyerek karakolu basmış, orada bulunan silahları alıp Oyuklu’da kendisine katılanlarla beraber Erzurum’un kurtuluşuna kadar Erzurum’da mücadele etmiş ardından orduya katılarak kurtuluşa iştirak etmiştir. O dönem Erzurum’da imam olan babası Ermeniler tarafından şehit edilmişti. Alvarlı Efe Hazretleri o gün için de Erzurum’da ve dersaadette bilinen bir simaydı. Kendisine katılan Çatlılarla beraber yapmış bulunduğu mücadele, Erzurum’da Ermeni mezalimine karşı ciddi bir uyanışa ve direnişe vesile olmuştur” dedi.

Yavi’nin Müslüman Türklüğünün bilinciyle her daim bu coğrafyada ayakta kaldığını dile getirerek açıklamasına devam eden Başkan Sunar, Yavi’nin 1993’te maruz kaldığı PKK katliamının tarihi bir arka plana dayandığını ve yakın geçmişte de PKK terörünün artmasıyla beraber Yavi’nin Güneyden Kuzeye PKK geçişinin önünde ciddi bir engel oluşturduğunun altını çizdi.

Başkan Sunar sözlerine şöyle devam etti; “Esasında bugün Yavi katliamı diye andığımız bu katliamı Yavi-Çiçekli katliamı olarak anmamız gerekir. Zira Yavi katliamından yaklaşık 5 gün sonra pkk terör örgütü, Alvarlı Efe’nin torunlarının mukim olduğu Çiçekli köyünde Efe hazretlerinin torunlarının icra ettiği bir dini merasimi basmış, orda da Efenin torunlarını ve vatandaşlarımızı şehit etmiştir. Hakikat şudur ki bir hesaplaşmadır. PKK terör örgütü Ermenilerin uşaklığını yaparak önce Yavi’yi, ardından da Çiçekli’yi basarak, kendi kanaatince tarihin hesabını sormaya kalkışmıştır. Elhamdülillah devletimiz, bugün terör örgütünü dize getirmiştir. Şükürler olsun, bugün Karabağ’da Ermeniler dize getirilmiştir. Yavililer olarak biz devletimize minnettarız. Her daim devletimiz şehitlerimizin yanında oldu. Acı olaydan bu yana devletimiz desteğini hep yanımızda hissettirdi. Devletimize müteşekkiriz. Yavililer olarak dün olduğu gibi bugünde üzerimize düşen vazifeyi bihakkın ifa etmeye devam edeceğiz. Bu duygularla aziz şehitlerimizi bir kez daha rahmetle anıyor, Hüznümüzü bizimle paylaşan değerli katılımcılara teşekkür ediyorum.”

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