Sunar; Palandöken’in çehresini değiştiriyoruz

Erzurum Yeni Medya Derneği yönetim kurulu protokol ziyaretleri kapsamında gittiği Palandöken İlçe Belediye Başkanı Muhammet Sunar’dan belediyecilik çalışmaları hakkında bilgi aldı. Başkan Sunar özellikle ilçe sınırları içinde yaptıkları hizmetler konusunda büyük mesafeler aldıklarını dile getirdi.

Üç küme evlerde yaptıkları dönüşüm sayesinde bölgenin cazibesinin hızla arttığını dile getiren Başkan Sunar, yıllardır kangren hale gelen Maksutefendi Mahallesi’nde ki tapu sorununun kendi dönemlerinde çözüm bulduğunu anlattı.

Birinci ve ikinci marketler bölgesinde açık alan avm yapılıyor

Son yıllarda Palandöken İlçesi’nin ticari anlamda gelişimine dikkat çeken Palandöken İlçe Belediye Başkanı Muhammet Sunar, ilçenin en büyük ticari alanlarından biri olan birinci ve ikinci marketler bölgesinde TOKİ ile işbirliği yaparak kentsel dönüşüm çalışmalarına başladıklarını kaydetti.

Başkan Sunar, Palandöken ilçesi 1. ve 2. Marketler bölgesinde gerçekleştirilecek kentsel dönüşüm projesinin birinci etabı için Bölgedeki esnafın geçici olarak yerleşeceği 49 adet dükkân ve 50 adet konutun bulunduğu rezerv alanının, bir yıl içerisinde tamamlanacağını ifade etti.

Palandöken Belediye Başkanı Muhammet Sunar, projenin detayları Erzurum Yeni Medya Derneği (ERMED) yönetimi ile paylaştı . Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, TOKİ ve Palandöken Belediyesi işbirliğinde yürütülen 1. ve 2. Marketler Bölgesi Kentsel Dönüşüm Projesi’nde ilk inşaat önümüzdeki ay başlıyor. Toplam maliyeti 100 milyon TL üzerini bulacak olan proje kapsamında 258 adet dükkan tamamen yenilenecek. ve 2. Marketler Bölgesi Kentsel Dönüşüm Projesi’nin ilk etap ihalesi 4 Haziran’da tamamlandı. Temmuz ayında İller Bankası’nın eski lojmanlarının bulunduğu boş arazide çalışma başlayacak. Alana esnafın geçici olarak yerleşeceği 49 dükkan yapılırken proje tamamlandığında ise buradaki dükkanlar kalıcı olacak. Bir sene içinde rezerv dükkanların bitirileceğini söyleyen Palandöken Belediye Başkanı Muhammet Sunar, projenin tamamının iki yıl içerisinde sonlandırılacağını belirtti.

Palandöken’in cazibesi artıyor

Palandöken Belediye Başkanı Muhammet Sunar, göreve geldikleri ilk günden bu yana vatandaşların ortak talep ve beklentilerinin yerine getirilmesi hususunda titizlikle çalıştıklarını vurguladı. Bu zaman zarfında aciliyet gerektiren hizmetlerde tüm noksanların tamamlandığını anlatan Başkan Sunar, "Turizm kaynaklarının en yoğun olduğu ilçemiz Palandöken’i biz vitrin olarak görüyoruz. Özellikle kış turizminin gelişimini gösterdiği Palandöken ilçemizin belediyecilik hizmetlerinden maksimum derece istifade etmesi için çabalıyoruz. Görevimizin sonuna varıncaya kadar da ilçemizin hizmet alım noktasında son sürat çalışacağız" dedi.