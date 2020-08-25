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Şükrüpaşa’da Altyapı Çalışmaları Tüm Hızıyla Sürüyor

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, ERZURUM’UN GİDEREK BÜYÜYEN VE GELİŞEN YERLEŞİM MERKEZLERİNDEN OLAN ŞÜKRÜPAŞA’DAKİ ALTYAPI ÇALIŞMALARINA ARALIKSIZ DEVAM EDİYOR.

ERZURUM 25.08.2020, 10:06
Şükrüpaşa’da Altyapı Çalışmaları Tüm Hızıyla Sürüyor

Büyükşehir Belediyesi, Erzurum’un giderek büyüyen ve gelişen yerleşim merkezlerinden olan Şükrüpaşa’daki altyapı çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Dört bir yanında kanalizasyon, içme ve yağmur suyu bağlantılarının sürdürüldüğü Şükrüpaşa’daki çalışmaları yerinde inceleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, “Sağlam bir altyapı, modern şehirlerin olmazsa olmazıdır” diyerek, Erzurum’da bu manada çok ciddi bir emek ortaya koyduklarını dile getirdi. Şükrüpaşa’nın Erzurum’un en hızlı gelişen ve büyüyen yerleşim merkezlerinden birisi olduğuna dikkati çeken Başkan Sekmen, “Şükrüpaşa semtimizde yerleşik nüfus giderek artıyor ve haliyle ihtiyaçlar da aynı ölçüde artış gösteriyor. Biz de buna binaen Şükrüpaşa semtimizin altyapı hizmetlerine duyacağı ihtiyacı uzun yıllar ölçeğinde ortadan kaldırıyoruz” diye konuştu.

Altyapıya Altı Ayda Büyük Yatırım

Büyükşehir Belediyesi olarak Erzurum’un ilçeleri de dahil olmak üzere tamamında kapsamlı altyapı çalışmaları yürüttüklerini bildiren Başkan Sekmen, sadece bu yılın 6 aylık diliminde 80 kilometre uzunluğunda yeni içme suyu ve 40 kilometrelik de yeni kanalizasyon hattı döşediklerini hatırlattı. Sekmen, bunun yanında kimi bölgelerde altyapı güçlendirme, bakım ve onarım çalışmaları yaptıklarının altını çizerek, “Erzurum’da sadece bu yıl içerisinde altyapımız için 15 milyon liraya yakın harcama yaptık. Çünkü biz biliyoruz ki; nitelikli üstyapı hizmetlerine giden yol, öncelikle sağlam ve ihtiyaca uzun yıllar cevap verebilecek bir altyapıdan geçiyor” ifadelerini kullandı.

Çalışmaları Bizzat Koordine Etti

Öte yandan Şükrüpaşa’daki altyapı çalışmalarını kurmaylarıyla birlikte denetleyen Başkan Sekmen, ekiplerden bilgi almakla kalmadı, menfez ve boru döşeme çalışmalarını bizzat koordine etti. Şükrüpaşa’daki kanalizasyon, içme ve yağmur suyu bağlantı çalışmalarının en kısa sürede tamamlanacağı bilgisini veren Başkan Sekmen, söz konusu altyapı hizmetlerinin Şükrüpaşa’nın ihtiyacını uzun yıllar karşılayacağını ifade ederek, “Ekiplerimizle burada tam da istediğimiz gibi ilerliyoruz. Bu bölgemizin altyapısını istediğimiz hale getirip hizmete sunmaya hazırlanıyoruz. Çünkü biz, vatandaşlarımıza hizmet için varız” ifadelerini kullandı.

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