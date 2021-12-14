banner528

banner526

banner527

banner420

Son Dakika
Tabiattaki binlerce yıllık şifa iksirleri
Tabiattaki binlerce yıllık şifa iksirleri
Bitcoin'de düşüş
Bitcoin'de düşüş
Borsa güne rekorla başladı
Borsa güne rekorla başladı
Serbest piyasada döviz fiyatları
Serbest piyasada döviz fiyatları

Söylemez Barajı’nın yapımına başlanıyor

Çoruh Nehri Havzası Rehabilitasyon Projesi Toplantısına katılmak üzere Erzurum’a gelen Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Söylemez Barajı’nın yapımına önümüzdeki yıl başlanacağını söyledi.

ERZURUM 14.12.2021, 10:58
Söylemez Barajı’nın yapımına başlanıyor

Çoruh Nehri Havzası Rehabilitasyon Projesi Toplantısına katılmak üzere Erzurum’a gelen Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Söylemez Barajı’nın yapımına önümüzdeki yıl başlanacağını söyledi.

Konuyla ilgili bir değerlendirme yapan AK Parti Erzurum İl Başkanı Mehmet Emin Öz, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’nin müjdesini verdiği Söylemez Barajı’nın il ekonomisine büyük bir katkı sağlayacağını belirterek, “Projeyle yöredeki mümbit topraklar suya kavuşacak ve çiftçinin yüzü gülecek” dedi.

Aras nehri üzerine kurulacak

Söylemez Barajı’nın Aras Nehri üzerine kurulacağını söyleyen Başkan Öz, “Nehrin 1733 metre kotunda inşa edilecek barajın temelden yüksekliği 105 metre olacak. Tamamlandığında 1 milyar 290 milyon metreküp suyu depolayarak 220 milyon kilowatt enerji üretecek olan Söylemez Barajı, sulama noktasında da önemli bir görev üstlenecek. Aşağı ve Yukarı Pasinler ovalarında 349 bin 690 dekar tarım arazisini sulayacak olan Söylemez Barajı’nın inşasına önümüzdeki yıl başlanıyor. Sayın Bakanımız bugün müjdeyi verdi. Bölge halkı uzun yıllardan beri bu barajın hayalini kuruyordu. Bu hizmeti yerine getirmek yine AK Parti’ye nasip oldu. Bundan dolayı mutluyuz” dedi.

Alvar barajı 2022’de ihaleye çıkıyor

Pasin Ovası’nın mümbit topraklarını suya doyuracak projelerden birinin de Alvar Barajı olduğunu belirten AK Parti İl Başkanı Mehmet Emin Öz, “Silindirle Sıkıştırılmış Beton (SSD) yöntemiyle inşa edilecek Söylemez Barajı’nın dördüncü en büyük depolamaya sahip göl alanı Köprüköy, Karayazı ve Tekman ilçelerimizin sınırları içerisinde yer alacak. Baraj hizmete girdiğinde brüt 393 bin dekar zirai arazi modern sulama sistemine kavuşacak. Bununla birlikte Alvar Barajının da yapılması gündemde bulunuyor. 2022 yılının sonlarına doğru Alvar Barajı da ihale aşamasına gelmiş olacak. Bu barajın da tamamlanmasıyla tarım ve hayvancılıkta önemli bir aşama kaydedeceğimizi düşünüyor ve hizmet siyasetinin bir sonucu olarak pandemi şartlarına rağmen yatırımlarımızın devam ediyor olmasından dolayı büyük mutluluk duyuyoruz” ifadelerini kullandı.

Yorumlar (0)
13°
parçalı az bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 16 39
2. Konyaspor 16 30
3. Hatayspor 16 29
4. Başakşehir 16 28
5. Fenerbahçe 16 27
6. Alanyaspor 16 27
7. Beşiktaş 16 24
8. Adana Demirspor 16 23
9. Galatasaray 16 23
10. Sivasspor 16 22
11. Karagümrük 16 22
12. Antalyaspor 16 21
13. Gaziantep FK 16 21
14. Giresunspor 16 19
15. Kayserispor 16 19
16. Altay 16 18
17. Göztepe 16 14
18. Öznur Kablo Yeni Malatya 16 14
19. Rizespor 16 13
20. Kasımpaşa 16 11
Takımlar O P
1. Ümraniye 15 30
2. Ankaragücü 16 30
3. Erzurumspor 14 28
4. Eyüpspor 15 27
5. Bandırmaspor 15 25
6. Samsunspor 15 25
7. İstanbulspor 15 23
8. Kocaelispor 15 23
9. Gençlerbirliği 15 23
10. Tuzlaspor 14 22
11. Boluspor 15 20
12. Adanaspor 16 20
13. Menemenspor 15 19
14. Bursaspor 15 18
15. Manisa FK 16 18
16. Ankara Keçiörengücü 15 17
17. Denizlispor 15 15
18. Altınordu 15 13
19. Balıkesirspor 15 7
Takımlar O P
1. Man City 16 38
2. Liverpool 16 37
3. Chelsea 16 36
4. West Ham 16 28
5. M. United 16 27
6. Arsenal 16 26
7. Tottenham 14 25
8. Leicester City 16 22
9. Wolverhampton 16 21
10. Brentford 16 20
11. Brighton 15 20
12. Crystal Palace 16 19
13. Aston Villa 16 19
14. Everton 16 18
15. Leeds United 16 16
16. Southampton 16 16
17. Watford 16 13
18. Burnley 15 11
19. Newcastle 16 10
20. Norwich City 16 10
Takımlar O P
1. Real Madrid 17 42
2. Sevilla 16 34
3. Real Betis 17 33
4. Atletico Madrid 16 29
5. Real Sociedad 17 29
6. Rayo Vallecano 17 27
7. Valencia 17 25
8. Barcelona 16 24
9. Espanyol 17 23
10. Osasuna 17 22
11. Athletic Bilbao 17 21
12. Mallorca 17 20
13. Villarreal 16 19
14. Celta de Vigo 17 17
15. Granada 16 16
16. Elche 17 15
17. Deportivo Alaves 16 15
18. Cádiz 17 13
19. Getafe 17 12
20. Levante 17 8