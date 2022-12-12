Sosyal Bilimlerde proje kültürü oluşturmak ve geliştirmek için Atatürk Üniversitesi Proje Geliştirme ve Koordinasyon Ofisi tarafından düzenlenen Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu 3005 Sosyal ve Beşerî Bilimlerde Yenilikçi Çözümler Araştırma Projeleri Destek Programı Tanıtımları tamamlandı.

Edebiyat, Güzel Sanatlar, İlahiyat, Hukuk, İletişim, İktisadi ve İdari Bilimler, Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi ve Oltu Beşerî ve Sosyal Bilimler Fakültesi ile Yüksekokullar, Türk Musikisi Devlet Konservatuarı ve Araştırma Merkezlerinde öğretim üyelerinin katılımlarıyla tanıtımlar gerçekleşti.

Tanıtımlar; Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Ayşe Bayrakçeken Yurtcan, Prof. Dr. Mustafa Sözbilir, Prof. Dr. Turgut Göğebakan, Prof. Dr. Hüseyin Özer ve Prof. Dr. Atilla Keskin ile birlikte ilgili fakülte dekanları ve merkez müdürlerinin vermiş olduğu önemli desteklerle Proje Ofisi Koordinatörü Doç. Dr. Serkan Yıldırım öncülüğünde, koordinatör yardımcıları Prof. Dr. Selda Örs Cırık, Doç. Dr. Bilal Nişancı ve Proje Ofisi Fakülte Koordinatörleri eşliğinde, uzmanlar Öğr. Gör. Murat Bingöl, Öğr. Gör. Şule Erdilmen Ocak, Öğr. Gör. Sadrettin Gölcügezli, Arş. Gör. Yeşim Seçer Kavasoğlu ve Arş. Gör. Recep Kemal Kuzu’nun sunumlarıyla yapıldı.

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu 3005 Bilgi Günü vesilesi ile Proje Geliştirme ve Koordinasyon Ofisinin çalışmaları hakkında genel bilgiler verilen toplantılarda, proje fikri dinleme, panel desteği, birebir mentörlük bağlamında proje yazdırma, teknik destek gibi faaliyetlerden nasıl faydalanılabileceği tüm öğretim üyelerine uygulamalı olarak gösterildi.

Öğretim üyelerini proje yazmaya teşvik etmek amacıyla sosyal bilimlerde projeleri geçen Doç. Dr. Seda Okumuş, Doç. Dr. Türkan Karakuş Yılmaz ve Doç. Dr. Yeliz Biber Vangölü “Başarı Hikayeleri” başlığı altında kendi bilgi ve tecrübelerini akademisyenlerle paylaştı.

Fikir dinleme etkinlikleri; Proje Geliştirme ve Koordinasyon Ofisi yürütme kurulu üyeleri olan Prof. Dr. Engin Kurşun, Doç. Dr. Haydar Kılıç, Doç. Dr. Mehmet Yılmaz, Doç. Dr. Halim Kovcı, Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Karadayı, Doç. Dr. Muhammed Kızılgeçit ve Dr. Öğr. Üyesi Nihangül Daştan ile ofis uzmanları tarafından fakültelerde birebir gerçekleştirildi.

Etkileşimli bir şekilde yürütülen tanıtımların ardından Proje Ofisi yöneticileri ve uzmanları tarafından proje fikri olan öğretim üyeleri dinlenerek gerekli yardım ve yönlendirmeler yapıldı.