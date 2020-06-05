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Sosyal mesafeli istişare toplantısı

KORONA VİRÜS (COVİT-19) SALGINI DOLAYISI İLE UZUN ZAMANDAN BERİ YAPILAMAYAN İSTİŞARE TOPLANTISI AŞKALE'DE YAPILDI.

Sosyal mesafeli istişare toplantısı

KORONA VİRÜS (COVİT-19) SALGINI DOLAYISI İLE UZUN ZAMANDAN BERİ YAPILAMAYAN İSTİŞARE TOPLANTISI AŞKALE'DE YAPILDI.

05 Haziran 2020 Cuma 10:16
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Sosyal mesafeli istişare toplantısı

Korona Virüs (Covit-19) salgını dolayısı ile uzun zamandan beri yapılamayan istişare toplantısı Aşkale’de yapıldı.

Aşkale Belediye Başkanı Dr. Ahmet Yaptırmış ve Ak Parti İlçe Başkanı A. Kerim Polat’ın ev sahipliğinde, Sosyal mesafe kuralı ve Maske takma esası içerisinde yapılan toplantıya, İçişleri eski Bakanı Erzurum Milletvekili Selami Altınok, Ak Parti İl Başkanı M.Emin Öz, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkan vekili, Fevzi Polat, İlçe Belediye Başkanları M. Cevdet Orhan, Mahmut Uçar, Muhammet Sunar’ın yanı sıra Ak Parti Teşkilat Başkanı Yavuz Turan, İlçe Başkanları Recep Aydın, Haktan Ömeroğlu ve İl Gençlik Kolları Başkanı Erdoğan Dönmez katıldı.

Toplantıda Aşkale Belediye Başkanı Dr. Ahmet Yaptırmış , İlçede yaptıkları işler ve 11 Mart itibari ile ülkemizi tehdit eden Korona virüs salgını ile alakalı yapılan çalışmalar hakkında bilgiler verdi.

Toplantı daha sonra basına kapalı olarak devam etti.

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