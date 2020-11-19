Sosyal medyadan asfalt çağrısı

Sosyal medya uygulamalarında vatandaşın ilgisi ile karşılanan Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, gün içerisinde gelen talepleri de takip etmekten geri kalmıyor. 43 bini aşkın twitter takipçisi bulunan Aziziye Belediye Başkanı Orhan, sosyal medyadan gelen talepleri de titizlikle inceliyor.

Son olarak Oğuzhan Köroğlu isimli bir vatandaşın evinin önünde bir iletişim firması tarafından yapılan kazı çalışması sonrasında asfaltın heder edildiği şikayeti ile asfalt talebinde bulunan vatandaşın twitter den yaptığı çağrıya Başkan Orhan duyarsız kalmadı. Köroğlu’nun yaptığı asfalt talebini kısa sürede karşılayan Başkan Orhan’ın, bu duyarlılığı sosyal medyada günün konusu oldu. Belediye asfalt ekiplerinin kısa sürede söz konusu yere gelerek asfalt uygulaması yapması vatandaşlar tarafından da olumlu karşılandı. Belediye Başkanı Orhan, günümüz iletişim kanalları arasında en başta yer alan sosyal medya ile vatandaşa daha yakın olduklarına dikkat çekti.

Bu sayede taleplerin ve şikayetlerin hassasiyetle takip ettiklerini anlatan Başkan Orhan, “Belediye hizmetlerimizde Beyaz masa çalışanlarımızın gayretlerinin yanı sıra sosyal medya aracılığı ile taleplerini bizlere ileten vatandaşlarımızda oluyor. Bunu fırsat bilip talepleri hizmete çevirmek için çaba sarf ediyoruz. Bu ve bunun gibi hizmet uygulamaları ile taleplerin tamamına cevap verebiliyoruz” diye konuştu.