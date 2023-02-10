Erzurum’un Şenkaya ilçesinde sosyal medyada depremle ilgili yanıltıcı bilgi yayan bir kişi yakalandı.

Erzurum İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce 06 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş ve çevre illerde meydana gelen deprem olayı ile ilgili olarak Sosyal Medya platformlarında yanıltıcı bilgi yayarak vatandaşlar arasında endişe, korku ve panik oluşturduğu tespit edilen 1 şahıs Şenkaya İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıs adli makamlara sevk edildi.

Yapılan açıklamada, “Konu ile ilgili Erzurum İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından 7/24 esasına göre Siber Devriye faaliyetlerine aynı kararlılık ve azimle devam edilecek ve tespit edilen şahıslar ile ilgili adli işlem yapılacaktır” denildi.