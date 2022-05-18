Sönmez’den 19 Mayıs mesajı

Dünya Gençlik ve Spor Konfederasyonu Erzurum İl Başkanı Gürkan Sönmez, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Başkan Sönmez, “Atatürk’ün 19 Mayıs’ı armağan ettiği Türk gençlerine büyük görevler düşmektedir” dedi.

19 Mayıs 1919’un Türk Milleti için çok önemli bir tarih olduğunu söyleyen Dünya Gençlik ve Spor Konfederasyonu Erzurum İl Başkanı Gürkan Sönmez, Türk Milletinin, bağımsızlık ve hürriyete ilk adımlarını bu tarihte attığını belirtti. Başkan Sönmez mesajında şu görüşlere yer verdi:

“Özgürlük mücadelesi Mustafa Kemal Paşa’nın 19 Mayıs 1919 tarihinde Samsun’a ayak basmasıyla başlamıştır. Mustafa Kemal, milletin bağımsızlığı için yine milletin kararlığı ve azmine inanır. Büyük Önder Samsun’a çıkarak bağımsızlık ateşini yakmış, bu ateş vatanın dört bir köşesine yayılmıştır. Anadolu insanının beraberce tek yumruk olarak birleşmesini sağlamıştır.

Atatürk, Türk Milleti için girdiği mücadelede tüm gücünü, milletin inanç ve güvenine borçludur. Milletinin daima şerefli bir şekilde yaşamasını isteyen Atatürk, tam bağımsızlık hedefine ulaşana kadar asla vazgeçmemiştir. 19 Mayıs Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulması için atılan ilk adımdır. Kurtuluş mücadelesinin ardından 29 Ekim 1923’te Cumhuriyet ilan edilmiştir. Atatürk, Cumhuriyeti Türk gençliğine armağan etmiştir.

Biz Türk Milleti kurtuluş savaşımızın başlangıcı olarak 19 Mayıs tarihini “Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı” olarak kutluyoruz. Söz veriyoruz! Büyük sıkıntılar ve fedakarlıklar ile kazanılan bu destanı hiç bir zaman unutmayacağız, canımız pahasına koruyacağız. Atatürk’ün 19 Mayıs’ı armağan ettiği Türk gençlerine büyük görevler düşmektedir.

Binlerce şehit vererek, sıkıntı ve yokluklar içinde, büyük özveriler neticesinde kurulan Türkiye Cumhuriyeti, biz gençlere emanet edilmiştir. Bu sebepledir ki bu değerli emaneti yaşatmak ve sonsuza kadar korumak ve gelecek nesillere en iyi şekilde aktarmak, en başta gelen görev ve sorumluluğumuz olmalıdır. İleride ülke yönetiminde söz sahibi olacak olan biz Türk gençleri, Türkiye Cumhuriyeti’ni omuzlarınızda yükseltecek dimağlar olarak ne denli büyük bir sorumluluk üstlenmiş olduğumuzun bilinç ve idrakindeyiz. Bu inançtan aldığımız azim ve kararlılıkla ülkemizi, en iyi yere getirmek için elimizden gelenin en iyisini yapacağız.

Gençler, milli ve manevi değerlerimize sahip, çalışkan, vatanını, milletini seven bu ülkenin yarınları olarak; daha çok çalışmalı ve ay yıldızlı bayrağımızı ilelebet dalgalandırmalısınız. 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı Kutlu olsun.”