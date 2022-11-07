Sokak ortasında nöbet geçiren yaşlı adamın yardımına vatandaşlar koştu

Erzurum’da sokak ortasında baygınlık geçiren yaşlı adamın yardımına çevredeki vatandaşlar yetişti.

Bugün öğle saatlerinde Yakutiye ilçesi Gürcükapı semtinde epilepsi krizi geçiren yaşlı şahsa vatandaşlar yardım etti. Akülü aracıyla seyyar satıcılık yaptığı belirtilen şahıs, banka şubesi önünde bir anda kriz geçirerek yere düştü. Vatandaşlar, şahsı yatırarak nefes almasını sağlamaya çalıştı. Epilepsi nöbeti geçirdiği belirtilen kişi, vatandaşların müdahalesi ile bir süre sonra kendine geldi.