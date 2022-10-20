Sinemada ‘Çocuk ve Gençlik’ Erzurum’da konuşulacak

Bu yıl 9’uncusu düzenlenecek olan ve dünyanın en önemli çocuk ve gençlik sempozyumları arasında gösterilen ‘Uluslararası Çocuk ve Gençlik Edebiyat Sempozyumuna’ Erzurum ev sahipliği yapıyor.

Erzurum Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde düzenlenecek olan 2 günlük sempozyumda, çocuk ve gençliğin sinema üzerindeki etkileri enine boyuna tartışılacak. Ayrıca sempozyum çerçevesinde çocuklar için bir çok ödüllü film ve çizgi film gösterime sunulacak.

Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Yazarlar Birliği tarafından Erzurum Büyükşehir Belediyesinin katkıları ile hazırlanan 9. Uluslararası Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Sempozyumu, Erzurum’da başlıyor. Dünyanın birçok ülkesinde alanında uzman 60 akademisyen ve yazarın bilim kurulunu oluşturduğu sempozyumun bu yıl ana teması ise ‘Çocuk Sineması, Çizgi Filmler, Animasyonlar ve Dijital Çocuk Oyunları’ olarak belirlendi. Çocuk ve gençlik edebiyatı ile sinema ilişkisi, edebiyattan uyarlanan filmler ve çocuk, sinema, dizi film, çizgi film, animasyon ve çocuk oyunlarında masal uyarlamaları, dünya sineması ve çocuk, sinemada çocuk gözüyle anlatmak, kültürel hafıza, çocuk tanıklığı ve sinema, Çocuk filmlerinde ve dizilerde değerlerin anlatımı, Türk ve dünya sinemasında çocuk tahayyülü, dizi filmler ve çocuk gibi bir çok konunun ele alınacağı uluslararası sempozyum, 3 farklı mekanda 2 gün sürecek. Açılış gününde En iyi çocuk filmi ödüllü yönetmen Ilgar Necef’in söyleşisi ve ödüllü filmi gösterimi İbrahim Erkal Dadaş Kültür ve Sanat Merkezinde gerçekleştirilecek. Atatürk Üniversitesi Nenehatun Kültür ve Gösteri Merkezinde ise Cumartesi günü 6 oturum gerçekleştirilecek ve ayrıca Dr. Chistoper Holliday bir konferans verecek. Aynı gün Erzurum Büyükşehir Belediyesi Bilim Erzurum’da ise çocuklara yönelik özel film gösterimleri yapılacak. Sempozyum ile eş zamanlı olarak Erzurum Gezisi ve sinema söyleşileri de yapılacaklar arasında planlandı.