Sinan Karaca, Alçıcılar ve Boyacılar Odası Başkanlığına adaylığını açıkladı

Sinan Karaca, Alçıcılar ve Boyacılar Odası Başkanlığına aday olduğunu açıkladı.

Karaca, adaylığı ile ilgili olarak yaptığı açıklamada, “Değerli esnaf kardeşlerim ben ve yönetimim Alçıcılar ve Boyacılar odasına adaylığımızı açıklamış bulunmaktayız. Bizler hizmet için birlik ve beraberliğin sağlandığı çalışan esnaf ile iç içe derdini sıkıntısını dinleyen her platformda dile getiren bir oda olmak için yola çıktık” diye konuştu.

Karaca, 22 Şubat tarihinde Esnaf Sanatkarlar Birliği Toplantı salonunda yapılacak olan genel kurulda tüm esnafın desteğini beklediklerini belirterek üyeleri oy kullanmaya davet etti.