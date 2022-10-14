Şiir tadında ‘şiir sokağı’

Palandöken Gençlik Merkezi tarafından düzenlenen ‘Şiir Sokağı’ adlı programın konuğu TRT Erzurum Radyosu Prodüktörü Şair ve Yazar İsmail Bingöl oldu.

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’ne bağlı Palandöken Gençlik Merkezi önemli bir farkındalığa daha imza attı.

Palandöken Gençlik Merkezimizin organize ettiği ’Şiir Sokağı’ projesinin konuğu Türkiye Yazarlar Birliği Erzurum Şubesi Yönetim kurulu Üyesi İsmail Bingöl oldu.

Aynı zamanda TRT Erzurum Radyosu Prodüktörü olan Bingöl, Palandöken Gençlik Merkezi Müdürü Memet Gözütok’un da katıldığı etkinlikte gençlik liderleri ve gönüllü gençlere şiirler seslendirerek onlarla hoş bir söyleşi gerçekleştirdi.

Oldukça keyifli geçen siir sokağı etkinliğinde gençler de Bingöl’ün şiirlerine eşlik etti. Şiir tadında geçen programın ardından Şair Yazar İsmail Bingöl, gençler için kendi şiir kitabını imzaladı.

Palandöken Gençlik Merkezi Müdürü Memet Gözütok, şair yazar İsmail Bingöl’ün katılımıyla oldukça renkli bir program yaptıklarını belirterek, ‘Siir Sokağı’na konuk olan Bingöl’e teşekkür etti.