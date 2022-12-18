Şiir Sokağı’nın konuğu Tacettin Şimşek oldu

Şiir Sokağı şiir severlerin katılımı ile Palandöken Gençlik Merkezi Has Odada gerçekleşti.

Türkiye Yazarlar Birliği Erzurum Şubesi ile Palandöken Gençlik Merkezi ortaklığında “Şiir Sokağı” projesi devam ediyor.

Palandöken Gençlik Merkezi Müdürü Mehmet Gözütok’un koordinatörlüğünde yürütülen; "Herşeyin sustuğu sadece şiirin" konuşulduğu "Şiir Sokağı"nın bu haftaki konuğu Atatürk Üniversitesi Dr.Öğrt.Üyesi Tacettin Şimşek oldu.

Şiir Sokağı şiir severlerin katılımı ile Palandöken Gençlik Merkezi Has Odada gerçekleşti.

Sohbet havasında geçen program da gençler okudukları şiirlerle şiir sevelerin ruhlarına zarafet kattılar.

Şiir sokağı konuğu Şimşek, programda gençlerin ufkunu açacak, hayatından kesitler sunarak gençlerin gönlünde yer etti. Şimşek daha sonra eserlerinden bahsederek, her birin de farklı yaşantıların, duyguların yoğrulduğu şiirlerden gençlere okudu.

Şirin sözleri gibi, mayası da mânâsı da gönüllere sinen bu programda diller sustu gönüller konuştu. Programa Yazarlar Birliği Erzurum Şubesi Başkası M.Hanefi İspirli de eşlik etti.