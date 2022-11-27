Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği (TDED) Erzurum Şubesi ile Şehir ve Kültür Araştırmaları Derneği’nin (ŞEHİRDER) geleneksel hale getirdiği “Şiir Köylerde” programının üçüncüsü Dadaşköy’de gerçekleştirildi.

Dadaşköy Muhtarlığı ve Şah Dadaş Atlı Spor Kulübü’nün ev sahipliğinde gerçekleştirilen etkinliğe; Palandöken İlçesi Kaymakamı Uğur Tutkan, Palandöken İlçe Milli Eğitim Müdürü Seyfullah Karapınar, Yakutiye İlçe Milli Eğitim Müdürü Cihan Kıvanç, Tortum İlçe Milli Eğitim Müdürü Orhan Özen, Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği (TDED) Erzurum Şube Başkanı Murat Ertaş, Şehir ve Kültür Araştırmaları Derneği (ŞEHİRDER) Başkanı Mustafa Uğurlu, Yeni Dünya Vakfı Erzurum Şube Başkanı Ayhan Akbulut, Erzurum Şehir Hastanesi Başhekim Yardımcısı Kürşat Ali Kaplan, Dadaşköy eski Belediye Başkanı Yusuf Yıldırım ve davetliler katıldı.

Programın başlangıcında şehitlerimiz için Kuran-ı Kerim okundu ve dua edildi. Daha sonra ilahiler, gazeller ve günün anlamına binaen şiirler okundu.

Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği (TDED) Erzurum Şube Başkanı Murat Ertaş, programda yaptığı konuşmada ŞEHİRDER ve diğer paydaşlarla beraber tertip ettikleri programlarla şehirde bir araya gelme kültürüne, insan kaynağına katkı sunmaya ve kadim şehir Erzurum’un şiir varlığını yaşatmaya çalıştıklarını dile getirerek “Bizi biz yapan değerlere ve özellikle dilimize sahip çıkmak hepimizin sorumluluğundadır.” dedi.

Palandöken Kaymakamı Uğur Tutkan da böylesi söz ve muhabbet meclislerinin kadim Anadolu geleneği olduğunu belirterek millet olarak birlik ve beraberliğimize, milli kültürümüze hizmet eden böylesi programların Erzurum’da devam ettiğini görmekten mutluluk duyduğunu dile getirerek, programda emeği geçen herkese teşekkür etti.

Program sonunda TDED Erzurum Şube Başkanı Murat Ertaş Dadaşköy Muhtarı İslam Yıldırım’a, ŞEHİRDER Başkanı Mustafa Uğurlu da Şah Dadaş Atlı Spor Kulübü Başkanı Hatem Yıldırım’a ev sahipliği ve destekleri için teşekkür plaketi verdi.