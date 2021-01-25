SGK İl Müdürü Durmuş’tan yapılandırma çağrısı

TÜMSİAD Erzurum Şube Başkanı İbrahim Gözütok’u ziyaret edip, 1 Şubat’ta sona erecek olan SGK yapılandırma süreci hakkında bilgiler veren SGK İl Müdürü Nizamettin Durmuş, herkesi başvuru yapmaya davet etti.

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Erzurum İl Müdürü Nizamettin Durmuş, sivil toplum kuruluşlarını ve işadamlarını ziyaret ederek, 1 Şubat’ta sona erecek olan SGK yapılandırmasına başvurmaları çağrısında bulundu. “Sadece pirim borcu değil, idari para cezaları, iş ve mesleki hastalık cezaları da bu yapılandırmaya dahil" diyen İl Müdürü Durmuş, “Bu fırsatı herkesin değerlendirmesi gerekiyor” dedi.

1 Şubat Pazartesi günü sona erecek olan SGK yapılandırma başvuruları öncesinde SGK Erzurum İl Müdürü Nizamettin Durmuş, iş dünyası ve STK’lara ziyaretlerde bulunarak, “başvuruya davet”te bulunuyor. Bu kapsamda Tüm Sanayici ve İş Adamları Derneği (TÜMSİAD) Erzurum Şube Başkanı İbrahim Gözütok’u da ziyaret eden SGK İl Müdürü Durmuş, “Yüzde 90’ı bulan indirim fırsatından tüm işadamlarımızın yararlanmasını arzuluyoruz” dedi.

Yapılandırmayla alakalı olarak bilgilendirmek, merak edilenleri birinci ağızdan paylaşmak için birebir görüşmeler yaptıklarını söyleyen İl Müdürü Durmuş, yapılandırmanın büyük kolaylık ve avantajlar sağladığına dikkat çekti.

“Param yok diyen de mutlaka başvursun”

Yapılandırmanın sadece prim borcunu kapsamadığını, aynı zamanda idari para cezaları, iş kazası veya meslek hastalığı sonucunda doğan rücu alacakları, yersiz ödenen gelir ve aylıklardan doğan alacakların, Bağ-Kur (4-b) sigortalılarının daha önce dondurulan hizmet sürelerinin ihyasını da kapsadığı ifade eden Durmuş, “Ziyaretlerimiz sırasında şunu gördük ki, pandemiden olumsuz etkilenen bazı esnafımız ‘paramız yok, nasıl ödeyelim’ fikriyle yapılandırmadan kaçınıyor. Bende onlara, ‘siz başvurunuzu yapın, Nisan sonuna kadar ödeme imkanınız var. O sürece kadar ödeme imkanınız doğarsa, yapılandırmadan faydalanmış olursunuz. Dolayısıyla başvuruyu yapmak çok ama çok önemli” dedi.

“Borcunu peşin ödeyenler için hesaplama sonrasında borç aslı dışında kalan tutarın yüzde 90’ının silinecek, taksitle ödemeyi tercih eden borçluların ise 2’şer aylık dönemler halinde 6,9,12 ve 18 eşit taksitle çok avantajlı taksitlendirme farkı ile ödeme yapabilecekler” sözleriyle yapılandırma hakkında bilgiler veren Durmuş, şunları kaydetti: “Yapılandırmadan yararlanmak için herhangi bir teminat istenmeyecektir. Yapılandırmadan önce tatbik edilen hacizler, yapılacak ödemeler nispetinde kaldırılacak, yapılandırmada ilk taksitin süresinde ve tam olarak ödenmesi halinde ’borcu yoktur’ yazısının alınabilecek.”

TÜMSİAD Şube Başkanı İbrahim Gözütok da SGK İl Müdürü Nizamettin Durmuş’un çağrısına borcu olan herkesin kulak vermesi gerektiğine dikkat çekerek, “Şu an için ödeme imkanı olmayanlar bile mutlaka başvurusunu yapmalı. Zira önlerinde Nisan sonuna kadar uzun bir süre var. En azından başvuruları yapsın, bu tarihi fırsattan yararlansınlar. Hakikaten büyük indirimler, kolaylıklar sağlayan yapılandırma iş dünyası için müthiş bir fırsat. Başvuru yapmak da son derece kolay. Bu bile başlı başına avantaj. Sigortalı çalıştıran işverenlerce e-Sigorta üzerinden, primlerini kendi ödeyen sigortalılar da e-Devlet üzerinden talepte bulunabiliyor. Dileyen de şahsen ya da posta yoluyla Sosyal Güvenlik Merkezlerine başvuru yapılabiliyor. Bence bu fırsat kaçmamalı” diye konuştu.