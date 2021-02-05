“Seslenen kitap” projesi görme engelli öğrencilere kolaylık sağlayacak

Erzurum İl Millî Eğitim Müdürlüğü “Seslenen Kitap” projesini hayata geçirdi.

8. sınıfta okuyan görme engelli öğrencilere yönelik hazırlanan “Seslenen Kitap” projesi, sınava hazırlık sürecinde öğrencilere büyük kolaylık sağlayacak. İl Millî Eğitim Müdürlüğüne bağlı Ölçme Değerlendirme Merkezi tarafından hazırlanan soruları, Erzurum İl Millî Eğitim Müdürü Salih Kaygusuz ve projede yer alan öğretmenler seslendirdiler.

Öğrencilerin Liselere Geçiş Sınavı’nda yoğun emek harcadığını belirten İl Millî Eğitim Müdürü Salih Kaygusuz, özellikle salgın sürecinde bu durumun daha da zorlaştığını vurgulayarak, projenin öğrencilerin sınavlara hazırlanmasına büyük katkı sunacağını ifade etti.

Proje, sınavlara hazırlanma sürecinde kaynak bulma açısından sıkıntı yaşayan görme engelli öğrencilerin bu sorununu ortadan kaldırmayı amaçlıyor. İl Millî Eğitim Müdürlüğüne bağlı Ölçme Değerlendirme Merkezi tarafından hazırlanan sorular İl Millî Eğitim Müdürü Salih Kaygusuz, Yağmur Yakışan, Kübra Polat, Dilek Karakaş ve Gülden Karaduman tarafından seslendirildi. 12 Şubat 2021 Cuma günü 9.00 ile 21.00 saatleri arasında 8. sınıf görme engelli öğrencileri http://erzurumodm.meb.gov.tr/CevrimiciSinav/ adresinden çevrim içi olarak sesli sınava katılabilecekler. Ayrıca sınavdan sonra İl Millî Eğitim Müdürlüğünün internet sayfasından soruları mp3 formatında indirip tekrar kullanabilecek.