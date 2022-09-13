Şenkaya Süheyla-Sıtkı öğretmenevi hizmete açıldı

Şenkaya Süheyla-Sıtkı Alp Öğretmenevi törenle hizmete açıldı. 33 yataklı öğretmenevi, eğitimcilerin barınma ihtiyaçlarına önemli katkı sağlayacak.

Hayırsever Eğitimci Sıtkı Alp tarafından yaptırılan öğretmenevi, Vali Okay Memiş, Büyükşehir Belediye Genel Sekreteri Zafer Aynalı, Şenkaya Kaymakam Vekili Cevdet Bakkal, Şenkaya Belediye Başkanı Yavuz Demir, Orman Bölge Müdürü Oktay Ayatay, Çankaya Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Sıtkı Alp, Doğu Anadolu Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Feridun Fazıl Özsoy, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşların katılımıyla açılışı yapıldı.

Saygı duruşu ve istiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan programda konuşan Erzurum Valisi Okay Memiş, eğitim adına yapılan yatırımların çok değerli olduğunu söyledi.

Vali Memiş, “Ülkemizde ve ilimizde çok varlıklı insanlar var. Hayır, hasenat işlerine hele ki eğitimle ilgili yurt, okul, öğretmenevi gibi işlere vesile olmak ayrı bir değer.” dedi.

Başarı sıralamamızı yükselttik

Erzurum’un birçok okulunda fiziki imkânların iyileştirildiğini ve başarı sıralamasında ilk 10’a kadar yükseldiğini ifade eden Vali Memiş, “Devletin temel görevleri arasında eğitim, sağlık, güvenlik geliyor. Bizler Erzurum’da sadece özel okullarda değil, devlet okullarında da o standartları yakalamak istiyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın bizlere sağladığı desteklerle en ücra köydeki okulların bakım ve onarımını yapmaya gayret ediyoruz.” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Vali Okay Memiş, Çankaya Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Sıtkı Alp’e plaket takdim etti.

Program, öğretmenevinin açılış kurdelesinin kesimi ile son buldu.