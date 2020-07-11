Şenkaya Belediyesi Proje Destek Birimi kurdu
ŞENKAYA BELEDİYESİ TARAFINDAN PROJE DESTEK BİRİMİ KURULDU. VATANDAŞLARA KURSLAR VE PROJELER HAKKINDA BİLGİLER VERİLDİ
Şenkaya Belediyesi tarafından Proje Destek Birimi kuruldu. Vatandaşlara kurslar ve projeler hakkında bilgiler verildi. Birimle ilgili vatandaşların devletin vermiş olduğu hibe destekli projelerden yararlanmasını sağlıyor.
Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Şenkaya Belediye Başkanı Yavuz Bedir, “Şenkaya Belediyesi olarak kurmuş olduğumuz Proje Birimi vatandaşlarımızın yararına ajansları ve kurumların hibeli projelerini takip edip şartları uyan vatandaşlarımıza kurs, belge ve takip aşamasında destek vererek ilçemizin en üst düzeyde projelerde yararlanmasını sağlamaktadır. Bugün İŞKUR kapsamında engelli ve hükümlülere yönelik hibe programında yararlanmaları için gerekli toplantı ve dosyaları hazırlanıp İŞKUR Müdürlüğüne teslim edildi” şeklinde konuştu.
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|P
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|32
|60
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|32
|56
|3. Adana Demirspor
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|55
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|55
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|32
|54
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|32
|53
|7. Altay
|32
|51
|8. Ümraniye
|32
|44
|9. Keçiörengücü
|32
|44
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|32
|44
|11. Menemen Belediyespor
|32
|42
|12. İstanbulspor
|32
|37
|13. Balıkesirspor
|32
|35
|14. Altınordu
|32
|33
|15. Boluspor
|32
|30
|16. Osmanlıspor
|32
|27
|17. Adanaspor
|32
|21
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|32
|12
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|34
|92
|2. Man City
|34
|69
|3. Chelsea
|34
|60
|4. Leicester City
|34
|59
|5. M. United
|34
|58
|6. Wolverhampton
|34
|52
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|34
|51
|8. Arsenal
|34
|50
|9. Tottenham
|34
|49
|10. Burnley
|34
|49
|11. Everton
|34
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|12. Southampton
|34
|44
|13. Newcastle
|34
|43
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|34
|42
|15. Brighton
|34
|36
|16. West Ham
|34
|31
|17. Watford
|34
|31
|18. Bournemouth
|34
|28
|19. Aston Villa
|34
|27
|20. Norwich City
|34
|21
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|1. Real Madrid
|35
|80
|2. Barcelona
|35
|76
|3. Atletico Madrid
|35
|63
|4. Sevilla
|35
|63
|5. Villarreal
|35
|57
|6. Getafe
|35
|53
|7. Real Sociedad
|35
|51
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|35
|50
|9. Granada
|35
|50
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|11. Osasuna
|35
|45
|12. Levante
|35
|43
|13. Real Betis
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|41
|14. Real Valladolid
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|35
|36
|16. Celta de Vigo
|35
|36
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|35
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|32
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