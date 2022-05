Sempozyumla matematik alanına yönelik teorik ve uygulamalı konular ele alındı

Atatürk Üniversitesi ev sahipliğinde, Erzurum Teknik Üniversitesi ve Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi paydaşlığında düzenlenen "I. Uluslararası Temel ve Uygulamalı Matematik Bilimlerindeki Güncel Gelişmeler (ISCDFAMS)" sempozyumu sona erdi.

23-25 Mayıs tarihlerinde çevrim içi olarak yürütülen, yerli ve yabancı birçok bilim insanının konuşmacı olarak görev aldığı, matematik alanına yönelik çeşitli sunumların ortaya konularak teorik ve uygulamalı konuların ele alındığı sempozyumun açılış konuşmaları sırasıyla; Atatürk Üniversitesi adına Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ayşe Bayrakçeken Yurtcan, Erzurum Teknik Üniversitesi adına Rektör Prof. Dr. Bülent Çakmak ve Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi adına Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Önder Şimşek tarafından yapıldı.

Türkiye’nin yanı sıra Amerika, Almanya, Kanada, Çek Cumhuriyeti, Rusya, Azerbaycan, İsrail, Sırbistan gibi ondan fazla ülkenin katılımcı olarak yer aldığı ve başkanlığını Atatürk Üniversitesi öğretim üyesi Doç. Dr. Furkan Yıldırım’ın üstlendiği uluslararası matematik sempozyumunda yaklaşık 150 sözlü bildiri 3 gün içerisinde çevrim içi sunularak bilim insanlarıyla paylaşıldı.

Sempozyum, Matematik Eğitiminin Gelişimine Katkıda Bulunma Amacı Taşıyor

Ulusal ve uluslararası sempozyum ile kongrelerin araştırmacıların akademik ilerlemelerine katkı sağladığını belirten Sempozyum Başkanı Doç. Dr. Furkan Yıldırım; Uluslararası ISCDFAMS (1st International Symposium on Current Developments in Fundamental and Applied Mathematics Sciences) sempozyumunun bu anlamda oldukça ilgi çektiğini belirterek: “Mevcut yaşamımızı daha iyi sürdürebilmemiz, çevremizde yaşananları daha iyi anlayabilmemiz ve içerisinde bulunduğumuz evreni daha iyi tanıyabilmemiz için temel bilimlere ihtiyacımız var. Bizler de bu çerçevede düzenlediğimiz sempozyum ile matematik bilimlerinin, matematik eğitiminin ve uygulamalarının gelişimine katkıda bulunmak ve dünyanın her yerinden matematik topluluğu üyelerini, disiplinler arası araştırmacıları, eğitimcileri, matematikçileri ve istatistikçileri bir araya getirmeyi amaçladık” şeklinde konuştu.

“Farklı Görüşlerin Ortaya Konulduğu Bir Sempozyum Oldu”

Sempozyumun önümüzdeki yıllarda daha geniş kitlelere ulaşacak şekilde yapılmasını planladıklarını aktaran Yıldırım, Erzurum ve Atatürk Üniversitesi adının uluslararası alanda daha çok kişi tarafından duyulması ve bilinmesini arzu ettiklerini ifade ederek: “Bilimin tartışıldığı, bilinmeyenlerin farklı görüşlerle ortaya konulduğu ama çok daha önemlisi sosyal olarak insanların birbirleriyle buluştuğu ve akademik ağlarını geliştirdiği bu bilimsel etkinliğin düzenlenmesine katkı sunan Rektörümüz Prof. Dr. Ömer Çomaklı başta olmak üzere paydaş üniversitelerin rektörleri ile öğretim üyelerine ve tüm katılımcılara teşekkür ediyor, sempozyum çıktılarının hayırlara vesile olmasını diliyorum” şeklinde konuştu.