Sektörel istihdama yönelik görüşmeler devam ediyor

Atatürk Üniversitesi Oltu Beşerî ve Sosyal Bilimler Fakültesi Finans ve Bankacılık Bölümü öğretim üyeleri, Yeni Nesil Üniversite Tasarım ve Dönüşüm Projesinin misyonlarından biri olan üniversite-sektör iş birliği çerçevesinde Erzurum’da bulunan kurum ve kuruluşlarla görüşmeler gerçekleştirdi.

Finans ve Bankacılık Bölüm Başkanı Doç. Dr. Fırat Altınkaynak ve bölüm öğretim üyelerinden oluşan heyet, finans ve bankacılık alanlarındaki temsilcilerle bir araya geldi. Dış paydaşlarla üniversite-sektör iş birliği adına, Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Saim Özakalın, Vakıf bank Doğu Anadolu Bölge Müdürü Engin Özcan ve Halk Bankası Erzurum Bölge Koordinatörü Yener Işıldak ile "Sektörel İstihdam" konulu görüşmeler yapan akademisyenler, günümüzün popüler sektörlerinden olan finans ve bankacılık alanında iş birliği yapmaktan memnuniyet duyacaklarını aktardılar.

Yeni Nesil Üniversite Tasarım ve Dönüşüm Projesi sayesinde Atatürk Üniversitesinin şehre faydalı olacak birçok projeye imza attığını söyleyen Finans ve Bankacılık Bölüm Başkanı Doç. Dr. Fırat Altınkaynak, Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı’nın destekleriyle sektörel istihdama katkı sağlamak için istişare görüşmeleri gerçekleştirdiklerini ve bu çerçevede iş birliklerinin artarak devam edeceğini ifade etti.