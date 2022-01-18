Sekmen: Sosyal tesislerimizi halkımıza açtık

Erzurum Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mehmet Sekmen, belediye bünyesindeki sosyal tesisleri ücretsiz olarak halka açtıklarını söyledi. Sekmen, “Halkımız evlerinden hazırlayıp getirecekleri yiyeceklerini rahatlıkla bu tesislerimizde oturup yiyebilirler” dedi.

Erzurum Yeni Medya Derneği (ERMED) Yönetim Kurulu Başkanı Gamze İspirli ve yönetim kurulu üyeleri, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen’e ‘teşekkür’ ziyaretinde bulundu.

3 Eylül 2021 tarihinde yapılan ERMED Lansman Programına verdiği destekten dolayı üzerinde kendisi ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın resimlerinin bulunduğu Filografi Türk Bayrağı hediye edildi.

ERMED Başkanı Gamze İspirli, başkan Sekmen’e “Derneğimiz programına vermiş olduğunuz maddi ve manevi destekleriniz için teşekkür ederiz. İşlerinizin yoğunluğundan dolayı programımıza her ne kadar katılamadıysanız da yanımızda olduğunuzu hissettirdiniz. Sizi temsilen bizleri yalnız bırakmayan Basın Dairesi Başkanımız Emre Koç beye de şükranlarımızı sunuyoruz.”dedi.

Bunun üzerine, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen’de hemen hemen her hafta bir bakan ya da bakan yardımcısını ağırladıklarını bu nedenle de işlerin hayli yoğun olduğuna dikkat çekerek, “Zaten Ankara’dan bir misafirimiz bakan ya da bakan yardımcısı geldiğinde o günümüzü tamamen misafirimize ayırıyoruz. Başka bir programa katılma ya da bir program yapma gibi bir şeyimiz olmuyor. Öyle iller var ki belki de bir yıl da bir bakan gitmiyor ama sağ olsunlar Erzurum’a ayrı bir önem veriliyor. ”ifadelerini kullandı.

Sekmen: “Evinizde pişirin sosyal tesislerimizde yiyin”

Başkan Sekmen ayrıca belediye hizmetlerine de değinerek, özellikle büyükşehir belediyesi bünyesinde bulunan sosyal tesisleri tamamını halka açtıklarını bildirdi.

Vatandaşların, bu tesisleri ailece rahatlıkla gezebileceklerine dikkat çekerek, “Halkımız evlerinde pişirip hazırladıkları yiyeceklerini, içeceklerini alıp bir pikniğe gider gibi bu tesislerimize gelerek gönül rahatlığıyla yiyebilirler. Bunun için kendilerinden hiçbir ücret alınmayacaktır. Tamamen halkımıza hizmet için varız. Palandöken dağındaki Cafe 25, Dağ Cafe, Ejder 3200 Restoran Cafe başta olmak üzere, şehrimizdeki tüm sosyal tesislerimizi gezip imkânlarından yararlanabilirler. Dağdaki Cafe 25 bugün yetersiz katılıyor. Bunun için de hemen yanına yeni bir ek bina daha yapacağız. Sadece bunlar değil, malum şehrimiz soğuk kış memleketi. İhtiyaç sahibi ailelere kömür yardımı da yapıyoruz. Bunun için de bir muhtar ile belediyemizden de bir personel görevlendiriyorum ve gerçek ihtiyaç sahibi aileleri tespit ettirdikten sonra kapısının önüne kömürü götürüp indiriyoruz. Ayrıca camilerimizin bakım, onarım, halı gibi bütün ihtiyaçlarını gideriyoruz. Öğrencilere kitap, kırtasiye, giyim yardımı yapıyoruz. Sadece bu kış başında 5 bin çocuğa kışlık giysi yardımında bulunduk. Hamdolsun devletimiz büyük bir devlet. Gerek Büyükşehir Belediyemiz eliyle gerekse kaymakamlıklarımız eliyle muhtaç ailelerimize yardımlar yapılıyor. Maddi durumdan yoksun olan ailelere gıda ve eşya yardımı yapıyoruz. Birçok aileye buzdolabı, çamaşır makinesi, fırın, oturma grubu, elektronik eşya, mobilya, halı ve çekyattan oluşan yardımlar yapıldı. Okullarımızın çeşitli ihtiyaçlarını karşılıyor bakım onarımını yaptırıyoruz. Yapılan bu hizmetler tabii ki bizleri çok mutlu ediyor.” diye konuştu.

Ziyaretin ardından ERMED yönetimi günün anısına Başkan Mehmet Sekmenle bir de hatıra fotoğrafı çekildi.