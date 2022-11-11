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Şehitler Parkı’nın ismi Şehit Kubilay Karaman Parkı olarak değiştirildi
Palandöken Şehitler Parkı’nın ismi Şehit Kubilay Karaman Parkı olarak değiştirildi.
ERZURUM 11.11.2022, 10:06 11.11.2022, 10:15
Erzurum Valisi Okay Memiş, Şehit Karaman’ın isminin parka verilmesinden duyduğu memnuniyetini dile getirirken, "Allah bizleri şehitlerimize mahcup etmesin. Tüm gayretimizle vatandaşlarımıza hizmet ediyoruz." dedi.
İl Müftüsü Şahin Yıldırım’ın yaptığı dua ile parkın kapıları ziyaretçilerine açıldı.