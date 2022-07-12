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Şehit ailesine taziye ziyareti
Erzurum Valisi Okay Memiş, AK Parti Erzurum Milletvekilleri Recep Akdağ, Selami Altınok, 9’uncu Kolordu Komutanı Tümgeneral Erhan Uzun, Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Mehmet Çimen ile birlikte Şehit Piyade Uzman Çavuş Nurettin Tokyürek’in baba ocağını ziyaret ederek aileye başsağlığı diledi acılarını paylaştı.
ERZURUM 12.07.2022, 13:29
Erzurum Valisi Okay Memiş, AK Parti Erzurum Milletvekilleri Recep Akdağ, Selami Altınok, 9’uncu Kolordu Komutanı Tümgeneral Erhan Uzun, Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Mehmet Çimen ile birlikte Şehit Piyade Uzman Çavuş Nurettin Tokyürek’in baba ocağını ziyaret ederek aileye başsağlığı diledi acılarını paylaştı.
Aileye taziye ziyaretinde bulunan protokol dua ettikten sonra taziye çadırından ayrıldı.