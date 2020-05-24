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Şehit ailelerine bayram ziyareti

AŞKALE BELEDİYE BAŞKANI DR. AHMET YAPTIRMIŞ, RAMAZAN BAYRAMI MÜNASEBETİYLE ŞEHİT AİLELERİNE BAYRAM ZİYARETİ GERÇEKLEŞTİRDİ.

Şehit ailelerine bayram ziyareti

AŞKALE BELEDİYE BAŞKANI DR. AHMET YAPTIRMIŞ, RAMAZAN BAYRAMI MÜNASEBETİYLE ŞEHİT AİLELERİNE BAYRAM ZİYARETİ GERÇEKLEŞTİRDİ.

24 Mayıs 2020 Pazar 13:41
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Şehit ailelerine bayram ziyareti

Aşkale Belediye Başkanı Ahmet Yaptırmış, Ramazan Bayramı münasebetiyle şehit ailelerine bayram ziyareti gerçekleştirdi.

Aşkale’nin Gökçebük ve Çay köyüne gerçekleştirilen ziyarette Başkan Yaptırmış ‘’Şehitlerimiz, M.Sıddık Cintımar, Kadir Kayveni ve bu vatan uğruna,canlarını seve seve veren şehitlerimizin aileleri devletimiz için kutsal bir emanettir. Ramazan Bayramı vesilesi ile şehitlerimizi bir kez daha şükran ve minnet duygularıyla anıyor, bütün şehit yakınlarımızın ve gazilerimizin bayramlarını kutluyorum.” dedi.

Şehit aileleri Belediye Başkanı Dr. Ahmet Yaptırmış’ın ziyaretlerinden dolayı teşekkür ettiler.

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