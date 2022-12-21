ŞEHİRDER’den Milli Teknoloji Hamlesi’ne dikkat çekici teklif

Son yıllarda ivme kazanan teknolojik gelişmelere dair Şehirder Başkanı Mustafa Uğurlu bir basın açıklaması yaptı. Uğurlu, açıklamasında tarihimize ve günümüzdeki duruma vurgu yaparak “Tarihimiz, İbn-i Heysem, Cezeri, Ali Kuşçu, Vecihi Hürkuş gibi daha nice değerli bilim insanımız ve mühendislerimizin gayretleri sayesinde buluşlara, değişimlere ve dönüşümlere şahit olmuştur. Zaman zaman durgunluklar yaşansa da içimizden çıkan vatan, millet sevdalıları öyle zamanlarda öyle işler başarmışlardır ki hem adlarını tarihe yazdırmış hem de Türk milletinin gönlüne taht kurmuşlardır.

Son yüzyılda ise Türkiye’nin ekonomik ve teknolojik bağımsızlığını temin edecek bir vizyon olarak küresel piyasalarda rekabet gücünü artırmak ve kritik teknolojilerin üretilmesi amacıyla Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliği ve vizyonuyla Milli Teknoloji Hamlesi başlatılmış, yeniden bir şahlanışa geçilmiştir.

Milli Teknoloji Hamlesi ile hız kazanan çalışmalar; askeri alandaki teknolojiler, İHA, SİHA, TOGG, KIZILELMA ve daha nice somut ürünler ile neticelenmiş, her biri dosta güven düşmana korku salarak göğsümüzü kabartmıştır. Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Sayın Mustafa Varank’ın, Özdemir Bayraktar öncülüğünde çocukları Haluk ve Selçuk Bayraktar kardeşlerin özverili çalışmaları bu anlamda büyük bir teşekkürü hak etmektedir.” dedi.

Ülke genelinde gençlerin teknolojik üretime karşı cesaret kazandığını belirten Başkan Uğurlu, “Milli Teknoloji Hamlesi ile ülkemize ve milletimize kazandırılan birçok gurur verici eser sayesinde gençler teknoloji üretiminde cesaret kazanmıştır. Teknofest çerçevesindeki etkinlik ve yarışmalar ile de ülke genelinde bilime ve teknolojik yeniliklere karşı heyecan uyanmıştır.” diyerek her yaştan insanın bu gelişmelere dair heyecanları paylaşmaları için bir teklifte bulundu.

“Bizim de teklifimiz; Vecihi Hürkuş’un Vecihi isimli uçağını göklerle buluşturduğu 28 Ocak 1925 tarihini de içine alan 25-31 Ocak haftasının Milli Teknoloji ve Bilim Haftası olarak ilan edilmesidir. Bu haftanın yılın hangi tarihinde olacağı kamuoyunda tartışmaya açık olmakla beraber böyle bir haftanın, Milli Teknoloji Hamlesi ile ivme kazanan coşku ve heyecanın ülke genelinde yaygınlaştırılması, yapılacak faaliyetlerle her yaş grubunun dikkatlerini bu noktaya çekeceği inkar edilemez bir gerçektir.”