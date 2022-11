ŞEHİRDER cirit şampiyonlarını unutmadı

Kayseri’de yapılan Atlı Cirit Türkiye Şampiyonası Finalinde Uşak 1 Eylül Atlı Spor’u mağlup ederek Türkiye şampiyonu olan Şengel Atlı Cirit Spor Kulübü Başkanı Ali Aksakallı’ya Başkan Uğurlu tarafından plaket takdim edildi.

Ziyarette konuşan Uğurlu şunları belirtti: "Kaşgarlı Mahmut’un Divanu Lügati’t-Türk’te belirttiği gibi "At Türk’ün kanadıdır" At tarih boyunca Türklere yoldaşlık etmiş asil bir hayvandır. Bu nedenle tarihimize hizmet etmiş bu asil yoldaşa gönüllerinde yer vermiş, onunla bütünleşmiş siz değerli sporcularımız ve kulüp yöneticilerimize gönülden teşekkür ediyorum. Ayrıca Erzurum adına kazanılan bu üstün başarıyı ŞEHİRDER olarak büyük bir mutlulukla karşılamış olup bunun için de her bir sporcumuzu ayrı ayrı tebrik ediyorum."

Şengel Atlı Spor Kulübü Başkanı Ali Aksakallı ise turnuvaya çok sıkı çalıştıklarını atlarının ve sporcularının bu turnuvaya çok emek verdiğini turnuva sürecinde desteklerini esirgemeyen Erzurum Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mehmet Sekmen’e, Aziziye Belediye Başkanı Muhammet Cevdet Orhan’a, Yakutiye Belediye Başkanı Mahmut Uçar’a teşekkür ederek, Belediye Başkanlarımıza Erzurum’a kupayı getireceğimize söz vermiştik, başardık çok mutluyuz Şampiyonluğumuz Erzurum’a hayırlı olsun” diyerek ŞEHİRDER tarafından kulüplerine yapılan bu tebrik ziyareti için Mustafa Uğurlu ve yönetimine teşekkür etti.