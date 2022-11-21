Şehir hastanesinde anlamlı etkinlik

Erzurum Şehir Hastanesinde prematüre olarak dünyaya merhaba diyen bebeklerin aileleri, doktor, hemşire ve hastane yönetimi ile bir araya geldi. Dünya Prematüre Günü münasebeti ile düzenlenen etkinlikte duygusal anlar yaşandı.

Yaşları 1 ile 6 arasında değişen ve hayatlarına sağlıklı bir şekilde devam eden prematüre bebeklerin aileleri, Erzurum Şehir Hastanesinde düzenlenen etkinlikte buluştu. Yaşları 1 ile 6 arasında değişen ve hayatlarına sağlıklı bir şekilde devam eden prematüre bebeklerin, dünyaya ilk geldikleri günler hatırlanırken, hastane yönetimi ve sağlık personeline bir kez daha minnet duyguları ifade edildi.

Erzurum Şehir Hastanesi Başhekimi Dr. Öğr. Üyesi İbrahim Hakkı Tör, tam donanımlı alt yapı ve teknolojik imkanlara sahip Yeni doğan Yoğun Bakım Ünitesi’nde erken doğan bebeklerin, alanında uzman ve deneyimli ekipler tarafından sağlığına kavuşturulması yönünde ciddi çabalar gösterildiğini ifade etti.

Hastanenin bütün bölümlerinde olduğu gibi, yeni doğan prematüre bebeklerin sağlıklarıyla özveri ve başarıyla ilgilenen ekibin olduğunu hatırlatan Başhekim Tör, tüm birim alışanlarını tebrik etti.

Yeni doğan klinik şefi Prof. Dr. Hasan Kahveci ise Dünyada her on çocuktan birinin prematüre olarak dünyaya geldiğini ve erken doğumla birlikte birçok sağlık problemleri ile karşı karşıya kaldıklarını söyledi.

Prof. Dr. Kahveci, “Akciğerleri gelişmeyen bebeklerimizi ciğerleri gelişebilsin diye sahip olduğumuz yeni solunum cihazlarımıza bağlıyor ve sonrasında beyin ve akciğerlerinin zarar görmemesi için titizlikle takip ediyoruz. Prematüre bebeklerimizin ilk zamanlar yaşadıkları bu tür sorunların, doğru ve yakın takip-tedavisi uzun dönemde hayatlarını sağ-salim ve sekelsiz devam ettirmeleri için hayati olmaktadır. Erzurum Şehir Hastanesi yeni doğan kliniği olarak hedefimiz, bebekleri sadece taburcu etmek değil, sağlıklı sekelsiz bir şekilde hayata ve topluma kazandırmaktır” dedi.

Kızı prematüre olarak dünyaya gelen Yıldız Ağgül ise “Bebeğim dünyaya geldiğinde çok küçüktü. Onu gördüğümde aslında ne yapacağımı şaşırdım. Prematüre bebeklerin hayata tutunmak için öyle bir azmi var ki, onu gördüğünüz zaman siz de zaten o gücü bebeğinizden alıyorsunuz. Ben de bu süreçte gücü kızımdan aldım. Kızımın en büyük şansı, Erzurum da böyle bir sağlık tesisinin olması ve deneyimli ekibin olmasıydı. Bu vesileyle doktorlarımıza hemşirelerimize ve tüm ekibe çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Düzenlenen etkinlikte taburcu olmuş çocukların tedavileri sırasında çekilen anı fotolarının yer aldığı stand gezilirken katılımcı ailelere ve çocuklara hastane tarafından çeşitli hediyeler verildi.