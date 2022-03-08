Şehir Hastanesinde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlaması

Erzurum Şehir Hastanesi Yönetimi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutladı.

Erzurum Şehir Hastanesi Başhekimi Dr. Öğretim Üyesi İbrahim Hakkı Tör farklı birimlerde görev alan kadın çalışanları, hasta ve hasta yakınlarını ziyaret ederek bu özel günlerini karanfiller ile kutladı. Kutlamada hastane yönetimi tam kadro başhekim Tör’ e eşlik etti.

Başhekim Dr. İbrahim Hakkı Tör, “Ülkemizde Dünya Kadınlar Günü ilk kez 1921 yılında “Emekçi Kadınlar Günü” olarak kutlanmış; 1975 yılında “Türkiye 1975 Kadın Yılı” kongresi yapılmış; daha sonra, ara ara kesintiye uğrayarak 1984’ten itibaren her yıl “Dünya Kadınlar Günü” çeşitli kadın örgütleri tarafından kutlanmaya başlanmıştır. Dünya Kadınlar Günü, kadınların sosyal, ekonomik, kültürel ve siyasi başarılarını kutlamakta, bununla birlikte kadınların sürdürülebilir kalkınma, özgürlük, güvenlik ve haklarına tam saygı duyulmasına ve toplumsal cinsiyet eşitliğinin hızlandırılmasına yönelik bir çağrı yapmaktadır. Hastanelerimizde çok sayıda kadın meslektaşım eğitim, araştırma ve sağlık hizmeti bağlamındaki görevlerini son derece başarılı olarak sürdürmekte ve topluma rol model olmaktadır. Hastanemizde 5 bin 130 kişi çalışmakta ve bunun yüzde 43’ünü kadınlar oluşturmaktadır. Erzurum Şehir Hastanesi olarak tüm kadınlara, huzurlu, mutlu ve eşit bir toplumda sağlıklı ömürler diliyoruz” açıklamasında bulundu.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü münasebeti ile Hastaneye gelen her kadının çiçeklerle karşılandığı bu özel günde kutlamalar, Başhekim ve hastane yöneticilerinin tüm kadın hekimler, hemşireler, hasta hizmetleri ve destek hizmetleri gibi tüm bölümlerde çalışan kadın personeller dolaşılarak karanfillerle kutlandı.