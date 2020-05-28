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Şehir Hastanesi çevresinde Büyükşehir seferberliği

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, YAKIN BİR ZAMANDA AÇILIŞI GERÇEKLEŞTİRİLECEK OLAN ERZURUM ŞEHİR HASTANESİ’NİN ÇEVRESİNİ ADETA ŞANTİYEYE DÖNÜŞTÜRDÜ. HASTANENİN BULUNDUĞU KAVŞAK VE BAĞLI BÜTÜN YOLLARDA GEÇTİĞİMİZ YIL YÜRÜTÜLEN YOL GENİŞLETME, BAKIM VE ONARIM ÇALIŞMALARININ ARDINDAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ŞİMDİ DE ALT VE ÜSTYAPI İLE ÇEVRE DÜZENLEME ÇALIŞMALARI İÇİN KOLLARI SIVADI

Şehir Hastanesi çevresinde Büyükşehir seferberliği

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, YAKIN BİR ZAMANDA AÇILIŞI GERÇEKLEŞTİRİLECEK OLAN ERZURUM ŞEHİR HASTANESİ’NİN ÇEVRESİNİ ADETA ŞANTİYEYE DÖNÜŞTÜRDÜ. HASTANENİN BULUNDUĞU KAVŞAK VE BAĞLI BÜTÜN YOLLARDA GEÇTİĞİMİZ YIL YÜRÜTÜLEN YOL GENİŞLETME, BAKIM VE ONARIM ÇALIŞMALARININ ARDINDAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ŞİMDİ DE ALT VE ÜSTYAPI İLE ÇEVRE DÜZENLEME ÇALIŞMALARI İÇİN KOLLARI SIVADI

28 Mayıs 2020 Perşembe 10:15
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Şehir Hastanesi çevresinde Büyükşehir seferberliği

Erzurum Büyükşehir Belediyesi, yakın bir zamanda açılışı gerçekleştirilecek olan Erzurum Şehir Hastanesi’nin çevresini adeta şantiyeye dönüştürdü.

Hastanenin bulunduğu kavşak ve bağlı bütün yollarda geçtiğimiz yıl yürütülen yol genişletme, bakım ve onarım çalışmalarının ardından Büyükşehir Belediyesi şimdi de alt ve üstyapı ile çevre düzenleme çalışmaları için kolları sıvadı. Erzurum Şehir Hastanesi’nin çevresinde yağmur suyu drenajından, içme suyuna, yeni yol bağlantılarından çevre düzenlemesi ve peyzaja varıncaya kadar dört bir koldan çalışma yürüten Büyükşehir Belediyesi, söz konusu güzergâhta hem alt ve üstyapı hizmet ihtiyaçlarını karşılıyor, hem de bölgeye yepyeni bir çehre kazandırıyor.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, bölgenin sağlık üssü konumundaki Erzurum Şehir Hastanesi’nin çevresinde adeta hizmet seferberliği sürdürdüklerini belirterek, “Böylesine güzide bir yatırımı nitelikli ulaşım ağları başta olmak üzere alt ve üstyapı hizmetleriyle donatmak da bizim işimiz” dedi.

Büyükşehir çalışmalara geçen yıl başladı

Erzurum Şehir Hastanesi çevresindeki çalışmalara geçen yıl start verdiklerini hatırlatan Başkan Mehmet Sekmen, işe ilk olarak ulaşım ağlarıyla başladıklarını belirtti. Sekmen, “Hastanemizin bulunduğu güzergâhtaki ulaşım ağlarında genişletme çalışmaları yaptık, kavşak düzenlemeleri gerçekleştirdik. Yine bu güzergâha bağlanan yollarda da çalışmalarımız devam ediyor. Çünkü hastanemizin faaliyete başlamasıyla birlikte en büyük ihtiyacın ulaşım olacağını biliyorduk. Bu manada geçtiğimiz yıl itibariyle yaptığımız planlama doğrultusunda fevkalade verimli bir çalışma sezonu geçirdik” diye konuştu.

Erzurum Şehir Hastanesi için yaptıkları planlamanın ulaşımdan sonraki ikinci etabını ise alt ve üstyapı ile çevre düzenleme çalışmalarının oluşturduğunu anlatan Sekmen, “Bu kapsamda Erzurum Şehir Hastanesi çevresinde yağmur suyu drenaj sisteminden içme suyu ve kanalizasyona, yeni ulaşım ağları ve peyzajdan çevre düzenleme çalışmalarına varıncaya kadar çok geniş kapsamlı bir faaliyete başlamış bulunmaktayız. Kısa bir süre zarfında bu bölgenin bütün ihtiyaçları tümüyle giderilmiş olunacak. Buna ilaveten planlamamızı uzun yıllara matuf olarak yaptığımız için ilerleyen yıllarda da alt ya da üstyapı anlamında herhangi bir ihtiyaç ya da eksiklik hissedilmeyecek. Büyükşehir Belediyesi olarak; şehrimizin dört bir yanına değer katmaya ve şehrimizi modernize etmeye devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.

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