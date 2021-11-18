Şehir Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. İbrahim Hakkı Tör, aşılamaya dikkat çekti

Erzurum Şehir Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. İbrahim Hakkı Tör, aşılama noktasında vatandaşları uyarmaya devam ettiklerini belirterek maske ve mesafe konusundaki hassasiyetin artırılması gerektiğini söyledi.

Hastalık konusunda bir durağanlık durumu yaşandığını ifade eden Doç. Dr. İbrahim Hakkı Tör, “Avrupa’da görüldüğü kadarıyla hastalık konusunda ciddi artışlar halen daha devam ediyor. Dünyada da yine uyarılara ve tedbirlere devam ediyoruz. Erzurum Şehir Hastanesi olarak hem Covit-19 hem de normal hasta seyrimiz devam etmektedir. Yoğun bakımlarda tedbirlerimiz devam etmektedir. Sayılar belki azalmış görülse bile aşısız vatandaşlara aşı yaptırılmaları konusunda uyarılarımız devam etmektedir. Hem servislerde hem de yoğun bakımlarda vatandaşlara aşı konusunda uyarılarımızı sürdürüyoruz” diye konuştu.

Aşıya özellikle vurgu yapan Doç. Dr. İbrahim Hakkı Tör, “Gelin, bir an önce aşılarınızı olunuz. Okullar açılsa bile bizler aldığımız tedbirleri aynen devam ettiriyoruz. Normal yatışlarımız devam etmektedir. Vatandaşların her zaman maskeyi takmalarını ve belli bir mesafeyi de korumalarını öneriyoruz. Önemli bir konu olarak aşılarını yaptırmalarını öneriyoruz” şeklinde konuştu.