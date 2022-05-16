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Savunma sanayisine yönelik iş birliği için imzalar atıldı

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Savunma Sanayi Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü (SAGE) ile Atatürk Üniversitesi Astrofizik Araştırma ve Uygulama Merkezi arasına iş birliği protokolü imzalandı.

ERZURUM 16.05.2022, 12:45
Savunma sanayisine yönelik iş birliği için imzalar atıldı

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Savunma Sanayi Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü (SAGE) ile Atatürk Üniversitesi Astrofizik Araştırma ve Uygulama Merkezi arasına iş birliği protokolü imzalandı.

Türkiye’nin astronomi alanında yürüttüğü en önemli projelerden biri olan Doğu Anadolu Gözlemevini bünyesinde barındıran Atatürk Üniversitesi, bilimsel ve akademik iş birliklerine ara vermeden devam ediyor.

Birçok kurum ve kuruluş ile çeşitli amaçlar doğrultusunda protokol imzalayan Atatürk Üniversitesi, son olarak Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu SAGE ile ortak çalışmalar yapmak üzere anlaşma imzaladı. Mevcut altyapılardan, alt yapısal kaynaklardan ve iki kurumun var olan yeteneklerinden azami ölçüde fayda sağlamak amacıyla imzalanan protokol ile Ar-Ge faaliyetlerine yönelik olarak yapılacak mal, hizmet ve danışmanlık hizmeti alımları ile mevcut kaynak ve yetenekleri konusunda karşılıklı iş birliğine esas teşkil edecek hususlar belirlendi.

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu SAGE ve ATASAM’ın faaliyet alanlarındaki konularda Ar-Ge, altyapı tesis faaliyetleri ile mal, hizmet ve danışmanlık hizmeti alımlarına ilişkin taraflar arasındaki iş birliği özellikle; optik, uzay bilimleri ve teknolojileri, atmosfer, otomasyon, fotonik ve optik aygıtlar ile yazılım konularında ortak çalışmaların ve projelerin yapılmasına olanak tanıyacak ve lisansüstü çalışmalar yürütülecek.

“DAG, Kuzey Yarım Küredeki Boylam Boşluğunu Dolduracak”

Doğu Anadolu Gözlemevinin (DAG), proje tamamlandığında dünyadaki saygın gözlemevleri arasında yerini alacağını aktaran Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, donanımı ve teknolojisiyle Türkiye’nin dünyadaki en duyarlı gözü olacağını söyledi. 3170 metre rakıma kurulan Doğu Anadolu Gözlemevinin, dünyanın en yüksek rakımda kurulan üçüncü gözlemevi unvanına sahip olduğunu belirten Rektör Çomaklı, bulunduğu konumda bu büyüklüğe sahip başka bir teleskop bulunmadığı için DAG’ın, bu özelliğiyle Kuzey Yarım Küredeki boylam boşluğunu dolduracağını da sözlerine ekledi.

Böylesine önemli bir projenin Atatürk Üniversitesi bünyesinde gerçekleştiriliyor olmasından büyük bir memnuniyet duyduklarını dile getiren Rektör Çomaklı, DAG’ın yapım aşamasında dahi kurumların ilgilisini çektiğini ve birçok kuruluş ile iş birliği anlaşmasına imza attıklarını dile getirerek, bunlara son olarak ülkemizin savunma sanayisine yönelik önemli hamleler gerçekleştiren Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu SAGE’nin de eklendiğini söyledi.

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