Sarı ailesinin acı günü

Gazeteci Efendi Sarı’nın babası Mehmet Sarı son yolculuğuna dualarla uğurlandı.

Bir süredir rahatsızlığı nedeniyle Erzurum Şehir Hastanesi’nde tedavi gören baba Mehmet Sarı dün akşam saatlerinde vefat etti. Sarı’nın cenazesi bugün Çat Merkez Sakalı Şerif camiinde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından merkez mezarlığa defnedildi.

Cenaze namazına siyasi parti ve STK temsilcileri, aile yakınları ve çok sayıda cemaat katıldı.