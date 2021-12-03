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Sanat aşkı engel tanımaz

3 Aralık Engelliler Günü Münasebetiyle Yakutiye Gençlik Merkezi’nde düzenlenen etkinlik büyük ilgi gördü. Engelli gençlere eğlence ve sosyal etkinliklerin dışında boyama sanatı yaptırıldı.

ERZURUM 03.12.2021, 09:31
Sanat aşkı engel tanımaz

3 Aralık Engelliler Günü Münasebetiyle Yakutiye Gençlik Merkezi’nde düzenlenen etkinlik büyük ilgi gördü. Engelli gençlere eğlence ve sosyal etkinliklerin dışında boyama sanatı yaptırıldı.

3 Aralık Dünya Engelliler Günü Münasebetiyle Yakutiye Gençlik Merkezi anlamlı bir farkındalığa imza attı. Palandöken Özel Eğitim Meslek Okulu’ndan 65 öğrenci 15 öğretmen Yakutiye Gençlik Merkezi’ne misafir oldu.

Engelli gençleri bir araya getiren Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Yakutiye Gençlik Merkezi onlara engellerini unutturdu.

Eğlenceli geçen etkinlik Yakutiye Gençlik Merkezi Çok Amaçlı Salonu’nda yapıldı.

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Birdal Öztürk, KYK Eğitim Şube Müdürü İbrahim Şimşek, Yakutiye Gençlik Merkezi Müdürü Zülküf Yılmaz ile diğer davetliler engelli gençlere yakın bir ilgi gösterdi.

Ebru sanatı yaptılar

200’e yakın davetlinin bir araya geldiği etkinlikte salon adeta renk cümbüşüne döndü.

Yakutiye Gençlik Merkezi Gençlik Liderleri ve Gönüllü gençler ile eğitmenler engelli gençlere engellerini unutturdular. Engelli öğrenciler, resim ebru çalışmasının yanı sıra masa tenisi oynadılar ve müzik eşliğinde halay çektiler.

Engelli kardeşiyle selfie mutluluğu

Oldukça eğlenceli geçen etkinlikte ilginç bir an da yaşandı. Aynı zamanda Yakutiye Gençlik Merkezi’nde gençlik lideri olarak görev yapan Fırat Altunok, engelli olarak kardeşi Berat Altunok ve diğer engelli öğrencilerle selfie yaparak onların engelleri aştıkları anı ölümsüzleştirdi.

Öztürk hediye dağıttı

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Birdal Öztürk, 3 Aralık Dünya Engelliler günü münasebetiyle düzenlenen etkinliğe katılan gençler ile öğretmenlerine teşekkür ederken, Yakutiye Gençlik Merkezi’ni de böyle bir anlamlı organizasyondan ötürü kutladı. Öztürk, “Hepimiz birer engelli adayıyız. Onun için sağlığımızı kıymetini bilirken, engelli vatandaşlarımızı da son derece düşünüp onları kollamalıyız. Hayat boyu onlara engelli olduklarını hissettirmemeliyiz” dedi.

Önemli farkındalığın ardından Gençlik ve Spor İl Müdürü Birdal Öztürk, engelli öğrencilere çeşitli hediyeler verdi.

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