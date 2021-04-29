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Şampiyon atletleri kutladı

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil, bu sezon yapılan Türkiye Şampiyonaları ile Salon Atletizm Şampiyonaları’nda başarılı olan atletleri kutladı.

ERZURUM 29.04.2021, 14:07
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Şampiyon atletleri kutladı

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil, bu sezon yapılan Türkiye Şampiyonaları ile Salon Atletizm Şampiyonaları’nda başarılı olan atletleri kutladı.

2020-2021 atletizm sezonunda gerek puanlı atletizm yarışlarında gerekse Salon Türkiye Atletizm Şampiyonası ile uluslararası yarışlarda derece yapan Erzurumlu milli atletler Gençlik ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil’i ziyaret etti.

Atletizm İl Temsilcisi Fesih Doğan ile Antrenör Yavuz Bayramında katıldığı ziyarette Gençlik ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil, atletizmde şehrin adeta gurur kaynakları olan genç sporcular Mevlüt Aras, Yusuf İslam Acar ile Dilek Koçak’ı tebrik ederek başarılarını kutladı.

Taşkesenligil,”Bu sezon atletlerimiz yorucu ve yoğun bir sezon geçirdiler. Balkan şampiyonasının yanı sıra uluslararası arenada ve yurt içindeki müsabakalarda oldukça başarılı olarak bizleri gururlandırdılar. İl Temsilcimiz Fesih Doğan nezdinde antrenörlerimizi ve sporcularımızı tebrik ediyorum” dedi.

İl Müdürü Taşkesenligil, ziyarette şampiyon atletlere çeşitli hediyeler vererek kendilerini ödüllendirdi.

Erzurum Atletizm İl Temsilcisi Fesih Doğan ise ziyarette yaptığı konuşmada, “Kış sezonunda yapılan yarışların yanı sıra Salon yarışları ile sezon boyunca Ulusal ve Uluslararası başarılara imza atıp bunu ayrıca birde Türkiye Rekoru ile taçlandıran sporcularımızı makamında ağırlayıp ödüllendiren Erzurum Gençlik ve spor İl müdürümüz Fuat Taşkesenligil’e tüm Erzurum Atletizm ailesi olarak teşekkür ederiz. Sağolsun Müdürümüzün bize sağladığı imkanlar sayesinde bu sezon atletizmde önemli başarılara imza attık” diye konuştu.
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