Salgın Hastalıklar Kongresi’nde Prof. Dr Ali Kurt anıldı

13-15 Ekim 2022 tarihlerinde, Dicle Üniversitesi’nin ev sahipliğinde Sur Belediyesi’nin destek ve katkılarıyla, İstanbul Üniversitesi, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ve Tıp Etiği, Tıp Hukuku ve Tıp Tarihi Derneği’nin işbirliğinde Tarihsel, Yasal, Etik ve Medya Boyutlarıyla Salgın Hastalıklar Kongresi’nde Erzurumlu araştırmacı ve akademisyenler bir araya geldi.

Gerçekleştirilen kongrede uzun yıllar veremle savaş derneğinde yöneticilik yapan ve yakın zamanda Covid salgınında hayatını kaybeden Prof.Dr. Ali Kurt adına oturum düzenlendi.

45’i yurtdışından olmak üzere 160 Akademisyen ve araştırmacının katıldığı kongrenin başkanlığını İstanbul Üniversitesi’nden Prof. Dr. Arın Namal yaparken, Düzenleme Kurulu Başkanlığını Dicle Üniversitesi Tarih Bölümü Öğretim Görevlisi Burak Kazan yaptı.

Üç gün süren kongreye ER-VAK Başkanı Ecz. Erdal Güzel, Atatürk Üniversitesi Radyo Televizyon Bölümü Öğretim Üyesi Prof.Dr. Asli Yurdigül ve Prof. Dr. Yusuf Yurdigül ile Prof. Dr. Adnan Ceviz katıldı.

Davetli konuşmacı olarak kongreye katılan Ecz. Erdal Güzel, Erzurumlu hekim Prof. Dr. Nusret Karasu ve Salgın Hastalıklarla Mücadelesi’ni anlatırken, Öğr. Gör. Burak Kazan, Erzurum’da Verem ile Mücadele ve Prof. Dr. Ali Kurt başlıklı bildiriyi sundu.

Dicle Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karakoç’un yönettiği kapanış oturumunda Ecz. Güzel, covid salgını esnasında anormal derecede artan fiyatların kronik hastaların ilaca erişimini zorlaştırdığını ve bunun etik sorunlara yol açtığını ifade etti.

Kapanış oturumunda salgını medyatik boyutuyla ele alan Prof. Dr. Asli Yudigül, medyanın korku ve endişeyi artıran bir dil kullandığını vurgulayarak, pandemide medyanın sosyal sorumluluk görevini yeterince yerine getiremediğini belirtti.