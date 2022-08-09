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Salaçur Yaylası’nın turizme kazandırılmasını istiyorlar

Olurlular Kekikli (salaçur) köyü yaylasının turizme kazandırılması istiyor.

ERZURUM 09.08.2022, 13:21
Salaçur Yaylası’nın turizme kazandırılmasını istiyorlar

Olurlular Kekikli (salaçur) köyü yaylasının turizme kazandırılması istiyor.

Kekikli köyünün yaylasının ortasında bulunan doğal gölün etrafının bakımı yapılarak muhteşem doğa güzelliğinin turizme kazandırılmasını isteyen köy sakinleri, köyün yolunun yapılmasını ve elektrik verilmesini istediler.

Kekikli köyü sakinlerinden Erdoğan Öner, “Köyümüzün yaylasında çok güzel gölümüz var. Yaylamız çok bakımsız bakımsızlığının yüzünden yaylamız harabeye dönmüş durumda. Gölün bakımı yapılarak turizme kazandırılabilir. Gölün etrafı perde beton yapılarak üzerine nostaljik bir tahta köprü yapılabilir. Eğer yetkililer sahip çıkarsa köylülerimiz ve dışarıdan gelen misafirlerimiz doğa ile iç içe olurlar” dedi.

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