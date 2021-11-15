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Şair Nef’i konulu uluslararası ilk sempozyum

Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslam Tarihi ve Sanatları Bölümü Türk İslam Edebiyatı Anabilim Dalı öğretim üyelerinden Doç. Dr. Reyhan Keleş başkanlığında 12-13 Kasım 2021 tarihlerinde uluslararası düzeyde ilk defa “Tüm Yönleriyle Erzurumlu Şair Nefî Sempozyumu” düzenlendi.

ERZURUM 15.11.2021, 15:32
Şair Nef’i konulu uluslararası ilk sempozyum

Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslam Tarihi ve Sanatları Bölümü Türk İslam Edebiyatı Anabilim Dalı öğretim üyelerinden Doç. Dr. Reyhan Keleş başkanlığında 12-13 Kasım 2021 tarihlerinde uluslararası düzeyde ilk defa “Tüm Yönleriyle Erzurumlu Şair Nefî Sempozyumu” düzenlendi.

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hüseyin Özer, İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Musa Bilgiz ve Sempozyum Düzenleme Kurulu Başkanı Doç. Dr. Reyhan Keleş açılış konuşmalarını gerçekleştirerek divan edebiyatına büyük hizmetleri olan büyük şair Erzurumlu Nefî’yi Erzurum’da anmanın haklı gururunu yaşadıklarını dile getirdiler.

Klasik Türk Şiirinde Kendine Has Bir Eda Oluşturmayı Başardı

17. Yüzyıl Divan Şiirinin Osmanlı’daki en önemli temsilcilerinden birinin de Şair Nef’î olduğunu vurgulayarak konuşmasına başlayan Doç. Dr. Reyhan Keleş, asıl adı Ömer olan Nef’î’nin 980’de (1572) Erzurum’un Pasinler (Hasankale) ilçesinde doğduğunu belirterek: “Eğitimine Pasinler’de başlayan Erzurum’da devam eden Nef’i, I. Ahmed’in (1603-1617) ilk saltanat yıllarında İstanbul’a gitmiş özellikle Sultan IV. Murad devrinde sanatının ve şöhretinin zirvesine ulaşmıştır. Şiir söylemedeki kabiliyeti pek çok şairi etkisi altında bırakmaya yetmiştir. Nef‘î övme-övünme-yerme üçlüsüyle özetlenebilecek bir şiir üslubuna sahiptir. Mübalağa, vuzuh ve fahr gibi özellikleriyle aslında yeni bir tarzın sahibidir. Klasik Türk şiirinde kendine has bir eda oluşturmayı başaran Nef‘î önemli bir şair kabul edilir. Türkçe ve Farsça Divanlarının yanı sıra Tuhfetü’l-uşşâk ve Siham-ı Kazâ adlı manzumelerin de sahibidir” şeklinde konuştu.

Sempozyuma 9 Ülkeden Katılım Sağlandı

Divan şairlerinin en önemlileri arasında ismini üst sıralara yazdırmayı başarmış Erzurumlu bir şairin uluslararası düzeyde bilimsel bir platformda ele alınacak olmasının büyük önem arz ettiğini belirten Doç. Dr. Keleş: “Sempozyum vesilesiyle medhiye-fahriye-hicviye türlerinde eserler veren, Türkçenin yanı sıra Farsça şiir söylemede maharet sahibi çok yönlü bir şairin eserlerini inceleyerek somut olmayan kültürel mirasa bir katkı sunmayı amaçladık. Uluslararası düzeyde ilk defa düzenlenen “Tüm Yönleriyle Erzurumlu Şair Nefî Sempozyumu” dünyadaki pandemi süreçleri de dikkate alınarak çevrim içi olarak düzenlendi. 12-13 Kasım tarihlerinde gerçekleştirilen sempozyuma Türkiye ile birlikte Azerbaycan, Özbekistan, Kazakistan, Bosna-Hersek, Pakistan, İran, Kosova ve Ürdün olmak üzere 9 ülkeden öğretim üyeleri katıldı; Türkiye’nin çeşitli üniversitelerinden 18, yurt dışından ise 21 olmak üzere toplam 39 akademisyen bildirileri ile katkı sundu” dedi.

Çalışmanın E-kitap Olarak Yayımlanması Planlanıyor

Erzurum’un ve Türk Edebiyatının önemli isimlerinden olan Nef’i’yi Atatürk Üniversitesi ev sahipliğinde uluslararası düzeyde bilimsel bir çalışma ile anlatıyor olmaktan büyük bir mutluluk duyduklarını aktaran Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı, iki gün boyunca süren oturumlara katkı sunan akademisyenlerin Nefî ve eserlerinin farklı noktalarına işaret ederek bu alana katkı sağladıklarını ifade etti. Bu değerli çalışmaların sözde kalmaması, literatüre girmesi ve araştırmacılara sunulması için bildirilerin e-kitap olarak yayımlanmasının planlandığını dile getiren Rektör Çomaklı, sempozyum ile edebiyat, tarih, sosyoloji, psikoloji gibi sosyal bilimler alanına katkı sunmayı hedeflediklerini, bildirilerin uluslararası yayınevi statüsünde olan Atatürk Üniversitesi Yayınevinden yayımlanarak katılımcılara ve yurt içi ile yurt dışından tüm araştırmacılara takdim edileceğini belirterek emeği geçen herkese teşekkür etti.

Sempozyuma Türkiye’den Prof. Dr. Metin Akkuş, Prof. Dr. Muhammet Nur Doğan, Prof. Dr. Rıdvan Canım gibi alanın önde gelen isimleri ile Azerbaycan Milli Bilimler Akademisinden Prof. Dr. Salida Sharifova, Doç. Dr. Seadet Shikhiyeva, Pakistan Intl Islamic Üniversitesinden Doç. Dr. Abdul Fareed Brohi, Ali Şir Nevai Taşkent Devlet Özbek Dili ve Edebiyatı Üniversitesinden Doç. Dr. Abdumurad Tilavov gibi önemli isimler bildirileri ile katkı sundu.

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