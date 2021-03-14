Sağlık Sen Şube Başkanı Duman’dan 14 Mart mesajı

Sağlık Sen Şube Başkanı Abdullah Duman, 14 Mart Tıp Bayramı nedeniyle bir mesaj yayınladı.

Duman mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Sağlıkta dönüşümün mimarı olan sağlık çalışanları, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de baş gösteren Pandemi karşısında özveri ile mücadele ederken var olan sorunların çözümüne yönelik adımlar atılmasını beklemekte ve 14 Mart’ı gerçek bir bayram havasında yaşamayı arzu etmektedirler. Böylesi zor bir dönemde ailelerinden ve sevdiklerinden uzak kalan, canlarını ortaya koyarak hizmet veren sağlık çalışanları için kamuoyunda ödül verilmiş gibi yanlış bir algıya sebep olan Tavandan Ek Ödeme gibi yanıltıcı uygulamalar yerine seyyanen zam verilerek kahramanlarımızın ücretleri iyileştirilmelidir. Bir diğer sorun ise aynı yerde aynı işi yapan sağlık çalışanlarına yönelik farklı istihdam modelleriyle hem özlük hakları hem de maddi konularda mağduriyet yaşatan bir uygulamanın varlığıdır. 4/B Süreli Süresiz Sözleşmeli, 4924, Vekil Ebe-Hemşire ve Kamu dışı Aile Sağlığı Personeli gibi güvencesiz ve adaletsiz çalışma modellerine son verilmeli, pandemi döneminde umudumuz olan sağlık çalışanlarının tek tip bir istihdam modeliyle çalışması sağlanmalıdır. Çalışanlarımızın beklediği bir diğer konu da 3600 ek göstergenin bir an önce çıkarılmasıdır. 3600 ek göstergenin tüm sağlık çalışanlarına verilmesi, diğer çalışanlarımız ile ilgili de aynı oranda ek gösterge puanı verilmesi ve konunun bir takvime bağlanarak çözülmesi gerekmektedir. Çalışanlarımızın yıllardır çözüm beklediği fiili hizmet süresi zammı, sağlık hizmetleri sınıfından sayılan bütün unvanları kapsayacak şekilde çözüme kavuşturulmalıdır. Sağlık Bakanlığı tüm sağlık çalışanlarının hak ve hukukunu gözetmelidir. İcap nöbeti tutan ancak bu nöbetin ücretini alamayan, malpraktis uygulamasındaki eksiklikler nedeniyle mağdur olan, görevi sırasında şiddete maruz kalan hatta öldürülen sağlık çalışanlarımızın haklarına Sağlık Bakanlığı mutlaka sahip çıkmalıdır. Şiddet konusunda atılan olumlu adımlar mevzuat eksikliklerinin tamamlanmasıyla devam ettirilmelidir. Bu konularda sağlık çalışanlarının yetkili sendikası Sağlık Sen olarak üzerimize düşen her türlü görevi yapacağımızın bilinmesini isteriz. 14 Mart’ın sağlık çalışanları için gerçek bir bayram havasında geçmesi, çalışanlarımızın beklentilerini gerçek anlamda karşılayan düzenlemelerin yapılması ve sorunların çözümü için somut adımlar atılması önemli bir noktadır. Bu vesile ile sağlık çalışanlarımızın 14 Mart Tıp Bayramı’nı kutluyor, bu günün sağlık çalışanlarının yaşadığı sorunların çözümüne vesile olmasını temenni ediyoruz.”