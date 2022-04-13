Sağlık çalışanlarına üstün gayret ve fedakarlık teşekkürü

Tüm dünyayı kasıp kavuran Covid 19 la mücadelede büyük fedakarlıklarla emek veren sağlıkçılara Erzurum Şehir Hastanesinde periyodik zamanlarda düzenlenen programlarla teşekkür belgeleri verildi.

Covid 19’la mücadelede ilin ve bölgenin ağır yükünü omuzlayan Erzurum Şehir Hastanesinde hekimlere, hemşirelere ve diğer sağlık çalışanlarına hastane Başhekimi Dr. Öğretim Üyesi İbrahim Hakkı Tör tarafından teşekkür belgeleri verildi.

Yapılan programlarla ilgili bir açıklama yapan Başhekim Dr. Öğretim Üyesi İbrahim Hakkı Tör, “Yaklaşık 2 yıl tüm Dünyada olduğu gibi ülkemizi de etkisi altına alan Covid 19 salgınını Dünya ülkelerine nazaran en az kayıpla belki de biz atlattık bunun en büyük sebebi Sağlık Bakanlığımızın almış olduğu tedbirler çerçevesinde sağlık çalışanlarımızın gece gündüz mesai mefumu düşünmeksizin verdikleri kıymetli mücadelelerindendir.

Ben çalışma arkadaşlarımı verdikleri kıymetli emek ve özverilerden dolayı kutluyorum öyle zamanlar oldu ki çalışanlarımız kimi anne babasını kimi evladını ve bir çok sevdiğini uzun süre göremedi. Her açıdan zor bir süreçten geçtik. Çalışanlarımızın her biri kendi ölçüsünde bu sıkıntılı süreçte büyük katkılar, büyük özverilerle emek sarf ettiler minnettarız” dedi.