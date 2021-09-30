Sağlık Bilimleri Fakültesi ilk öğrencileriyle yeni döneme merhaba dedi

Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi ilk oryantasyon (uyum) programını düzenledi.

İlk kez öğrenci aldığı 2021-2022 Akademik Yılı’nın oryantasyon programını düzenleyen Sağlık Bilimleri Fakültesi, Rektör Prof. Dr. Bülent Çakmak, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Birol Soysal, Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Elanur Yılmaz Karabulutlu ve çok sayıda akademik personel ile öğrencilerin katılımıyla yeni döneme başladı.

Programın açılış konuşmasını gerçekleştiren Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Elanur Yılmaz Karabulutlu, evrensel değerler ışığında toplumsal sorunlara duyarlı, araştıran ve analitik düşünen sağlık personelleri yetiştirmek amacıyla eğitim verdiklerini belirterek, “Sağlık Bilimleri Fakültesi olarak ilk öğrencilerimizle bir araya gelmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Pandemi sürecinin ardından yüz yüze eğitimle yeni döneme başlıyor olmanın da ayrıca sevinci içerisindeyiz. Siz değerli öğrencilerimiz için en iyisini yapmak üzere yoğun bir şekilde çaba sarf ediyoruz. Sizler de yeni bir eğitim-öğretim sürecine başlıyorsunuz. İleride kendinize ailenize, ülkenize ve dünyaya karşı sorumluluğu olan hemşire ve diyetisyenler olarak çok önemli görevler üstleneceksiniz. Bu süreçte yolunuzu aklın, vicdanın ve bilimin ışığı aydınlatsın. Hem lisans sürecinde hem de mezun olduktan sonra daima yanınızda olacağımızı unutmayın. Bu vesileyle 2021-2022 Akademik Yılı’nın hepimize hayırlı olmasını diliyor, başarı dileklerimi iletiyorum” diye konuştu.

“Öğrencilerimize Çok Yönlü Bir Eğitim Sunuyoruz”

Dekan Karabulutlu’nun ardından kürsüye çıkan Rektör Prof. Dr. Bülent Çakmak, ETÜ’ye kayıt yaptırarak Sağlık Bilimleri Fakültesi’nin ilk öğrencileri olma şansını elde eden öğrencileri tebrik ederek yeni eğitim-öğretim döneminin kendileri için hayırlı olması temennisinde bulundu.

Bu süreçte öğrencileri sadece akademik eğitimin değil aynı zamanda sportif, kültürel ve sosyal etkinliklerle dolu bir üniversite hayatının beklediğini söyleyen Rektör Çakmak, “Hem nitelikli akademik kadrosu hem de sunduğu gelişmiş imkanlarla öğrencilerini donanımlı bireyler olarak mezun eden ETÜ, kütüphane imkanları, kulüp faaliyetleri, yabancı dil eğitimleri ve sosyal olanakların bol olduğu yaşam merkezleri ile öğrencilerini her yönden besleyen imkanlar sunuyor. Özellikle son yıllarda teknolojinin gelişmesiyle birlikte sağlık sektörü de bu geçiş sürecine entegre olmayı sürdürüyor. Buna uyum sağlayan üniversitemiz kendisini sürekli yenileyip geliştirerek çağa ayak uyduracak çalışmalar yapmanıza zemin hazırlıyor. Sizlerin de hem üniversitemizin sunmuş olduğu imkanlardan azami ölçüde istifade etmenizi arzuluyor, hem de güncel gelişmeleri yakından takip etmenizi gönülden istiyorum. Bu duygularla yeni dönemin hayırlı olması temennisinde bulunuyor, sağlık ve başarı diliyorum” dedi.